Rangers Rugby Under16: col Petrarca/2 arriva il decimo sigillo stagionale

L’Under16 biancorossa prosegue nel suo percorso netto e continua a vincere: domenica scorsa al Centro Sportivo “Geremia” di Padova, i vicentini si impongono sul Petrarca/2 col punteggio di 17-24 ottenendo anche il bonus mete.

Sin da subito la sfida si presenta avvincente e vede andare in vantaggio i padroni di casa con una meta trasformata per il 7-0. Vicenza reagisce subito con una marcatura ma manca la trasformazione 7-5. È una lotta punto a punto con entrambe le formazioni determinate ad imporsi nel punteggio. Petrarca trova la seconda meta ed un calcio, mentre Vicenza risponde con un altra meta per il 17-10 con cui si va al riposo.

Nel secondo tempo i biancorossi danno la svolta. Difesa attenta e pressione continua consentono ai vicentini di fermare le avanzate dei petrarchini e di lanciarsi in contropiede. La Rangers confeziona così altre due mete, entrambe trasformate, e completa la rimonta fino al 17-24 finale. Bel successo dei biancorossi che ottengono anche il bonus mete e proseguono la marcia in testa al girone Interregionale 2.

Domenica prossima si torna a giocare a Vicenza, con i vicentini che ospiteranno il Cus Padova.

Forza Rugby Vicenza

Rangers Rugby Vicenza Under16

Bassetto, Bernardotto, Bortolamai, Bragagnolo, Calarco, Cecconi, Cordone, Dal Cengio, Di Felice, Krzanovich, Lavacca, Maito, Mistrorigo, Pastore, Policante, Pretto, Rossi, Zuanon.

Marcatori: 2 mete di Dal Cengio, 1 meta per Di Felice, Bragagnolo.

Trasformazioni: Calarco, Bortolamai.

Staff Rangers Rugby Vicenza Under16

Allenatori: Gianni Fiorin, Riccardo Bortolan, Daniele Oliva, Emanuele Calarco.

Preparatore atletico: Filippo Pasqualetto

Dirigenti: Lucia Menon