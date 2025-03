Rangers Rugby Serie C: i Cadetti tornano alla vittoria, Villorba superato con il bonus

Dopo un mese avaro di risultati, il Secondo XV della Rangers Vicenza torna a sorridere grazie ad una buona prestazione di tutta la rosa che ha consentito di imporsi con cinque mete sul Villorba.

Inizio di partita un po’ sottotono da parte di Vicenza, forse ancora intimorito dalle recenti sconfitte. Troppi però i falli dovuti al ritardo dei sostegni ed ai conseguenti tenuto a terra da parte vicentina caratterizzano il primo quarto di gara. Grazie a tre calci piazzati al 10′ al 12′ ed al 22′ i trevigiani si portano sullo 0-9. Al 23′ sulla ripartenza dopo il terzo calcio ospite, Gastaldo trova il corridoio giusto, riesce ad eludere alcuni placcaggi sul lato destro ed a schiacciare in meta, la trasformazione non riesce, 5-9. La meta segnata risveglia lo spirito combattivo dei biancorossi che al 30′ con Bortolan segnano la seconda meta, anche questa non trasformata, e sorpassano 10-9. Sei minuti più tardi è Gallinaro a marcare la terza meta questa volta trasformata da Ruzza per il 17-9 con il quale si va al riposo.

Alla ripresa del gioco è Villorba che muove il punteggio: al 42′ segna la prima meta ma il palo nega la trasformazione e lo score passa sul 17-14. Anche nella ripresa, come nel primo tempo, i vicentini controllano la partita grazie anche alle forze fresche messe in campo. I cambi in casa biancorossa hanno dato prova di ottime capacità tecniche sia individuali che di squadra. L’ovale comincia a passare di mano con velocità e precisione e ogni percussione porta alla conquista di campo. Al 58′ Perri segna la quarta meta che vale il bonus e porta il punteggio 24-14. Al 61′ il Villorba grazie al quarto piazzato accorcia il divario e si porta sotto break sul 24-17. Nell’ultimo quarto di gara la Rangers riesce ad annullare tutti i tentativi degli ospiti grazie anche alla tenuta fisica. Gli ospiti devono optare per le mischie no-contest per mancanza di sostituzioni in prima linea. I biancorossi aumentano ancora la velocità della trasmissione ed esprimono bel gioco. Grazie alla caparbietà messa dentro la zona rossa degli ospiti, i vicentini ottengono nel finale la meta di punizione per falli ripetuti che porta il risultato sul 31-17 finale.

Vittoria e cinque punti conquistati, tanto bastava per far tornare alto il morale in vista delle prossime sfide. Ora due settimane di riposo per poi tornare in campo a Silea e riconfermare la vittoria ottenuta in casa nel girone di andata. I risultati del girone riservano sempre sorprese, i vicentini dovranno farsi trovare pronti e cogliere tutte le occasioni fino all’ultima giornata.

Forza Rugby Vicenza

Tabellino



Vicenza, Stadio “Gobbato” – domenica 9 marzo 2025 ore 14:30

Serie C girone Promozione – 9° turno

Rangers Rugby Vicenza v Villorba 31-17 (17-9)

Marcatori: p.t.: 10′ cp Villorba (0-3); 12′ cp Villorba (0-6); 22′ cp Villorba (0-9); 23′ m Gastaldo (5-9); 30′ m Bortolan (10-9); 36′ m Gallinaro tr Ruzza (17-9); s.t.: 42′ m Villorba (17-14); 58′ m Perri tr Ruzza (24-14); 61′ cp Villorba (24-17); 75′ m punizione Vicenza (33-17).

Rangers Rugby Vicenza: Marchiori; Ruzza, Gastaldo, Perri, Ali’ (60′ Oliva); Boscolo, Ragazzi (50′ Accursio); Gallinaro, Speggiorin (68′ Pietrangelo), Marangoni; Berdin (51′ Carretta), Sarca; Bortolan (50′ Morselli), Signorini, Gastaldi (50′ Montanaro). A disp: Corte.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 5; Villorba 0.

Coach: Christian Nichols

Preparatore atletico: Pietro Tonello

Dirigenti: Luciano Speggiorin, Alessandro Belluomini

Farmacia Campedello MVP: Christian Sarca

Risultati 9° turno

Montebelluna v Pasian di Prato 38-10 (5-0)

Riviera v Silea 19-8 (4-0)

Rangers Vicenza v Villorba 31-17 (5-0)

Monselice v Venjulia 17-19 (1-4)

Classifica

Riviera 32

Monselice 29

Rangers Vicenza 27

Montebelluna 24

Venjulia 23

Silea 22

Pasian di Prato 11

Villorba 9

Programma 10° turno

Domenica 30 marzo 2025 – ore 14:30

Montebelluna v Riviera

Pasian di Prato v Monselice

Venjulia v Villorba

Silea v Rangers Vicenza