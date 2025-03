La Rangers Rugby Vicenza cede alla distanza alle Fiamme Oro

Rangers Vicenza – Fiamme Oro Rugby 25-45 (20-17)

Marcatori: p.t.: 2’ m Giammarioli tr Di Marco (0-7); 5’ cp Zaridze (3-7); 13’ m Vunisa tr Zaridze (10-7); 20’ cp Di Marco (10-10); 34’ cp Zaridze (13-10); 36’ m Di Marco tr Di Marco (13-17); 40’ m Capraro tr Zaridze (20-17) s.t.: 44’ cp Di Marco (20-20); 46’ m Forcucci tr Di Marco (20-27); 60’ m Giammarioli tr Canna (20-34); 62’ m Crea (20-39); 66’ cp Canna (20-42); 68’ drop Canna (20-45); 76’ m Bordin (25-45).

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Filippetto, Capraro, Bordin (77’ Poletto); Joubert (69’ Galliano), Panunzi (70’ Pozzobon); Vunisa (69’ Peron), Roura ©, Gomez; Nowlan, Eschoyez (64’ Riedo); Avila-Recio, Chimenti-Borrell (64’ Franchetti), Zago (73’ Traore’). A disp: Genovese.

All. Minto Francesco

Fiamme Oro Rugby: Cornelli; Crea, Fusari A., Fusari F. (40’st Forcucci), Mba; Di Marco (49’ Canna), Tomaselli (70’ Marinato); Giammarioli, Marucchini (52’ Vian), Drudi; Chiappini (53’ Piantella), Stoian; Morosi, Moriconi (51’ Carnio), Bartolini (61’ Romano). A disp: Nicita.

All. Forcucci Daniele

Arb. Filippo Russo. AA1 Francesco Meschini AA2 Riccardo Bonato. TMO Vincenzo Schipani

Quarto Uomo Federico Boraso

Calciatori: Zaridze (Rangers Vicenza) 4/5; Capraro (Rangers Vicenza) 0/1; Di Marco (Fiamme Oro) 5/6; Canna (Rangers Vicenza) 3/4.

Cartellini: 12’ giallo Giammarioli (Fiamme Oro); 49’ giallo Drudi (Fiamme Oro); 79’ giallo Canna (Fiamme Oro)

Note: giornata coperta e fredda, leggero vento a tratti da nord, terreno in perfette condizioni, 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 0; Fiamme Oro 5.

Player of the Match: Carlo Canna (Fiamme Oro)