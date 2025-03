Il LR Vicenza all’ultimo assalto pareggia contro l’Atalanta U23

Atalanta U23 – LR Vicenza 2-2

Atalanta U23 – Vismara; Del Lungo (dal 73′ Ghislandi), Obrić, Ceresoli; Bergonzi, Gyabuaa, Panada, Bernasconi; Cassa (dal 73′ Scheffer), Vavassori (dal 90′ Camara); Alessio (dal 81′ De Nipoti). A disposizione: Pardel, Bertini, Berto, Pounga, Masi, Mencaraglia, Navarro, Lonardo. All. Modesto.

LR Vicenza – Confente; Laezza (dal 54′ Ronaldo), Leverbe, Sandon (dal 83′ Della Latta); Talarico (dal 54′ De Col), Zonta (dal 72′ Capone), Carraro, Costa; Della Morte; Rauti (dal 72′ Morra), Ferrari. A disposizione: Massolo, Gallo, Rossi, Della Latta, Beghetto, Vescovi, Fantoni. All. Vecchi.

Marcatori: 7′ Alessio (A), 30′ Ceresoli (A), 59′ Ferrari (LRV), 90’+4′ Leverbe (LRV)

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila. Assistenti: Nigri di Trieste, Marchese di Napoli. Quarto ufficiale: Dini di Città di Castello.

Ammoniti: Panada (A), Ferrari (LRV), Gyabuaa (A), Bernasconi (A), Ronaldo (LRV)

Spettatori: 768 di cui 504 ospiti, incasso pari a 7.203 euro

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni. Espulso al 71′ Fausto Rossi (LRV) dalla panchina per proteste

CALCIO SERIE C NOW – Sembrava davvero un anticipo… indigesto quello con l’Atalanta U23 per il LR Vicenza proprio nel giorno del suo 123° compleanno!