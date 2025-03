Weekend tra terra e asfalto per il Team Bassano

Sei gli equipaggi portacolori della scuderia bassanese impegnati nel fine settimana in tre diversi rallies: il titolato terra “Città di Foligno” oltre al “Bardolino” e

la novità “Monti Sicani” in Sicilia

Romano d’Ezzelino (VI), 6 marzo 2025 – Con cinque fine settimana tutti con gare di auto storiche, il mese di marzo si preannuncia molto impegnativo per il Team Bassano che già nel prossimo vedrà sei propri equipaggi sulle strade di tre differenti rallies, due su asfalto e uno su terra.

S’inizia venerdì 7 marzo col prologo del Rally del Bardolino in provincia di Verona; rally senza alcuna validità conta una dozzina di equipaggi iscritti tra i quali due sono del Team Bassano: Nicola Patuzzo ed Alberto Martini su Ford Sierra Cosworth 4×4 e Angelo Grassadonia con Andrea Carraro sulla piccola ma “pepata” Fiat 126. Otto le prove speciali in programma per 62 chilometri cronometrati.

Si passa poi in Umbria, precisamente a Foligno dove si correrà tra sabato 8 e domenica 9 l’omonimo rally tutto su fondo sterrato e con validità per il Tricolore Rally Storici, obiettivo quest’ultimo rincorso da Mauro Sipsz che tornerà al volante della Lancia Delta Integrale 16V con la quale ha vinto il Valle del Tevere, ritrovando Fabrizia Pons a dettargli le note. Saranno della partita anche Tiziano e Francesca Nerobutto che utilizzeranno un’Opel Ascona, in versione SR 2.0 e con una Renault Clio “Rally 5”, nel rally moderno correrà Giorgio Sisani affiancato da Cristian Pollini. Nove le prove speciali, tre da ripetere tre volte, con un totale di 82 chilometri competitivi.

Infine, in Sicilia si svolgerà la prima edizione del Rally dei Monti Sicani, localizzato nella provincia di Agrigento; a rappresentare il Team Bassano ci sarà al via Giuseppe Savoca su Fiat Ritmo 75 Gruppo 2 navigato da Anna Maria La Mattina. Anche per questo rally sono tre le prove speciali da ripetersi altrettante volte.

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com