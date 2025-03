Domenica la Rangers Rugby Vicenza contro le Fiamme Oro per invertire la rotta

RUGBY SERIE A ELITE – Dopo la sconfitta rimediata a Mogliano che non ha portato punti ai biancorossi, capitan Roura e compagni tornano alla Rugby Arena per sfruttare il fattore campo e provare a muovere nuovamente la classifica per ottenere quei fondamentali per raggiungere la salvezza.

La Rangers Rugby Vicenza si troverà di fronte la formazione delle Fiamme Oro, quinta forza del torneo a quota 38 punti. I cremisi, vincenti con bonus nel derby romano con la Lazio nell’ultimo turno, complice la sconfitta del Valorugby a Rovigo, vedono il quarto posto, ed i playoff scudetto, nuovamente alla portata.

I poliziotti daranno sicuramente il massimo alla ricerca dell’aggancio in graduatoria. Da parte biancorossa invece, il sostegno degli appassionati vicentini sarà fondamentale per la Rangers, che in questa stagione ha sempre onorato il terreno di casa con prestazioni di livello, sfiorando a più riprese la vittoria con formazioni di alta classifica. Si preannuncia quindi una bella sfida per gli obiettivi di entrambe le squadre in campo, decise a portare a casa il bottino pieno e proseguire al meglio verso il finale di stagione regolare.

Programma 14^ giornata

Sabato 8 marzo

Petrarca – Mogliano – ore 14:00 – diretta RaiSport

Femi-CZ Rovigo – Sitav Lyons – ore 14:00

Lazio – Viadana – ore 14:30

Domenica 9 marzo

HBS Colorno – Valorugby – ore 14:00

Rangers Vicenza – Fiamme Oro – ore 14:30

Classifica

Rugby Viadana 55

Femi-CZ Rovigo 51

Petrarca Rugby 46

Valorugby Emilia 42

Fiamme Oro 38

Mogliano Veneto 25

HBS Colorno 25

Rangers Vicenza 19

Sitav Lyons 19

Lazio 5