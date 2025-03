Otto marzo, le sportive si raccontano: Vallortigara, Tarantello, Dogana e Borin

“Lo sport che unisce e supera ogni limite”. È questo il titolo dell’incontro che andrà in scena a Valdagno sabato 8 marzo alle 17.30 nella Sala Soster di Palazzo Festari (corso Italia) a Valdagno in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna. A raccontarsi saranno Elena Vallortigara (campionessa mondiale di salto in alto), Francesca Tarantello (medaglia d’argento di triathlon alle paralimpiadi di Parigi 2024), Martina Dogana (campionessa italiana ed europea di triathlon) e Franca Borin (ex atleta della nazionale italiana femminile di basket in carrozzina). Con loro, a moderare l’incontro, ci sarà Michela Colasante, formatrice e consulente aziendale per l’equità di genere, diversità e inclusione.

L’appuntamento sarà preceduto in mattinata (ore 10.30) dall’incontro “Oltre il soffitto di cristallo” dedicato alle storie di successo di donne manager e imprenditrici con Elena Bonometti (manager), Anita Kobi (imprenditrice), Paola Bernardotto (imprenditrice) e Alessandra Grendele (manager). Moderail giornalista del Giornale di Vicenza Diego Neri