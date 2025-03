La Civitus Vicenza “corsara” a Piacenza lancia i suoi giovani

BASKET SERIE B NAZIONALE – Agevole affermazione per la Civitus Vicenza che legittima sin dalle battute iniziali il successo per 76-52 sul parquet della Bakery Piacenza e tocca anche le 30 lunghezze di vantaggio nel finale di gara. Ottima prestazione del ventenne Carr, in campo per 26 minuti, che chiude per la prima volta in stagione in doppia cifra (11 punti con 3/3 da tre). Esordio con la Civitus anche per il diciottenne Cecchin, entrato negli ultimi minuti con il numero 31. Top scorer dell’incontro un ritrovato Ucles con 19 punti in 24 minuti mentre Gasparin 11 assist e Nwohuocha 11 rimbalzi.

La partita. Alla fine del primo quarto il vantaggio è già netto: 7 a 16, grazie agli 11 punti firmati da Ucles, molti dei quali su preziose imbeccate di Gasparin. Alla ripresa Vicenza scappa avanti con le triple di Carr e Cucchiaro ed il contropiede di Da Campo (11 a 28). Gasparin combina una giocata da 4 punti e quando Almansi sgancia la tripla e Cucchiaro segna in transizione il divario passa a + 20 (26 a 46) all’intervallo.

Praticamente il match passa già in archivio, con Piacenza sfiduciata e tramortita. I locali provano un’ultima reazione al rientro in campo, con due triple consecutive di Zoccoletti e Lanza, ma la risposta di Carr dalla lunga è immediata e la sirena del terzo quarto lascia Civitus avanti sul 41 a 58.

L’ultima frazione aggiunge poco se non qualche bella conclusione nel pitturato di Ucles e Nwohuocha, che concedono il + 30 (46 a 76).

Bakery Basket Piacenza – Civitus Pallacanestro Vicenza 52-76 (7-16, 19-30, 15-12, 11-18)

Bakery Basket Piacenza: Laurent Zoccoletti 13 (2/6, 3/6), Vincenzo Taddeo 10 (2/5, 1/2), Alessandro Naoni 8 (2/7, 1/4), Tommaso Lanzi 7 (2/4, 1/4), Emanuele Morvillo 5 (1/3, 1/2), Ricards Klanskis 3 (1/1, 0/0), Stefano Ratti 3 (0/0, 1/1), Raphael Chiti 2 (1/3, 0/3), Valerio Longo 1 (0/2, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/1, 0/2), Benoit paul victor Ndione 0 (0/0, 0/0), Joseph jonathan Blair 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 14 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Laurent Zoccoletti 11) – Assist: 11 (Laurent Zoccoletti, Vincenzo Taddeo 3)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 19 (8/11, 0/0), Curtis Nwohuocha 14 (7/12, 0/0), Gian paolo Almansi 12 (2/4, 2/7), Nicholas Carr 11 (0/1, 3/3), Giovanni Gasparin 9 (2/5, 1/2), Valerio Cucchiaro 7 (2/4, 1/2), Mattia Da campo 4 (2/4, 0/2), Tommaso Marangoni 0 (0/1, 0/3), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Vanin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 37 8 + 29 (Curtis Nwohuocha 11) – Assist: 19 (Giovanni Gasparin 11)