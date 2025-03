Il dopo partita di Stefano Vecchi e Giuseppe Bianchini

CALCIO SERIE C NOW – Il dopo partita dei due allenatori!

Stefano Vecchi, L.R. Vicenza: “Un’ottima prestazione. Abbiamo dato dei segnali importanti e vi assicuro che non é mai facile giocare come una squadra come l’Arzignano. Stiamo facendo numeri incredibili e dobbiamo continuare così”.

Giuseppe Bianchini, FC Arzignano Valchiampo: “Non so neanche io se valutare la sconfitta in base alla forza degli avversari o alla mancata prestazione nostra. Il Vicenza é stato superiore in tutto. I valori si sono visti. Noi siamo mancati come collettivo. Non é però su questo campo che dovevamo trovare punti, ma contro le prossime avversarie. Bisogna avere più coraggio a cominciare dalla sfida con la Pro Vercelli.”