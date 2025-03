Al Menti il LR Vicenza cala il poker nel derby con l’ Arzignano Valchiampo

LR Vicenza – Arzignano Valchiampo 4-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Zonta (dal 87′ De Col), Ronaldo (dal 73′ Della Latta), Carraro, Costa; Della Morte (dal 73′ Capone), Rauti (dal 87′ Rossi); Morra (dal 80′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, Laezza, Fantoni, Beghetto, Talarico. Allenatore: Vecchi

Arzignano – Boseggia; Shiba, Milillo, Boffelli; Cariolato (dal 86′ Boccia), Lakti, Bordo, Lunghi (dal 74′ Fofana), Bernardi (dal 74′ Verduci); Minesso (dal 74′ Mattioli), Jallow. A disposizione: Manfrin, Zanella, Rossoni, Toniolo, Brevi, Benedetti, Menabò. Allenatore: Bianchini

Marcatori: 9′ Ronaldo, 30′ Morra, 82′ Capone, 89′ Ferrari

Arbitro: Gemelli di Messina; assistenti: Renzullo di Torre del Greco, Tagliaferri di Faenza; quarto ufficiale: Colaninno di Nola

Ammoniti: Ronaldo (LRV), Shiba (AV), Cuomo (LRV)

Spettatori: 9.795 di cui 7.274 abbonati e 4 ospiti, per un incasso pari a 87.621 euro, incluso rateo abbonamenti

Note: pomeriggio mite, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Allo stadio Menti va di scena un altro derby, quello tutto berico tra L.R. Vicenza e Arzignano Valchiampo.

Pronti, via ed é subito il palo, dopo appena due minuti, a dire di no alla conclusione di Sandon spintosi in avanti. Ci provano quindi Morra per due volte e Costa.

Al 9’ il vantaggio biancorosso grazie ad una splendida punizione di Ronaldo. 1-0

Alla mezz’ora il raddoppio firmato da Morra, al suo ottavo centro in campionato.

Dopo un minuto di recupero il primo tempo si chiude sul 2-0.

Inizia la ripresa senza nessun cambio nei due schieramenti. Al 60’ bella discesa di Rauti sulla fascia sinistra e pallone messo al centro per Zonta, che manca però la facile deviazione sotto porta. E’ poi la difesa ospite a salvare il possibile 3-0. Insiste il Vicenza che reclama un calcio di rigore per un fallo su Morra: l’arbitro Gemelli lascia correre.

Al 73’ primi cambi per Vecchi che sostituisce Ronaldo e Della Morte con Della Latta e Capone. All’80’ spazio per Ferrari al posto di Morra.

E sono proprio i nuovi entrati a cala il poker vincente. All’82’ Rauti serve in area Capone, che sigla con un colpo di tacco! All’89’ trova gloria anche Ferrari al termine di una bella azione Della Latta – Capone.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio, che sancisce una vittoria resa ancor più bella, qualche ora più tardi, dal successo in extremis della Feralpisalò sul Padova capolista, adesso di nuovo a 3 lunghezze dai biancorossi.

Domenica prossima, 9 marzo, trasferta ad ora pranzo (inizio alle ore 12.30) contro l’Atalanta U23.