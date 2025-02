La Rangers Rugby Vicenza domenica a Mogliano cercando punti pesanti

RUGBY SERIE A ELITE – Si ferma il Sei Nazioni e tornano dunque in campo le formazioni del massimo campionato italiano: i biancorossi sono attesi dall’insidiosa sfida esterna a Mogliano Veneto. Le due formazioni si trovano rispettivamente al 6° ed all’8° posto, con Mogliano in vantaggio di 2 lunghezze sulla Rangers. A cinque giornate dal termine della stagione, la gara mette in palio punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

I trevigiani, partiti come una delle formazioni favorite per l’accesso ai playoff grazie ad una campagna acquisti di alto livello, non ha inizialmente raccolto i frutti sperati. A farne le spese coach Caputo, sostituito da Casellato. Solo con l’arrivo del tecnico trevigiano i biancoblu hanno iniziato a trovare continuità di risultati. Seppur attardati nel punteggio i trevigiani proveranno comunque a riacciuffare il quarto posto.

I vicentini, invece, dopo un tour-de-force che li ha visti incontrare tra fine girone di andata e inizio girone di ritorno le prime tre della classe, seppur delusi per aver mancato qualche colpo eccellente, sono comunque riusciti ad assicurarsi diversi bonus difensivi ed offensivi che hanno ampliato il margine sulla Lazio in chiave salvezza, ma non basta. La Rangers necessita ancora di punti per arrivare il prima possibile all’obiettivo e con il Mogliano i biancorossi saranno pronti a dare tutto.

Biglietti della gara acquistabili su CiaoTicket

Programma 13^ giornata

Sabato 1° marzo

Rugby Viadana – Sitav Lyons – ore 14:30

Lazio – Fiamme Oro – ore 14:30

Femi-CZ Rovigo – Valorugby Emilia – ore 15:15 – diretta RaiSport

Domenica 2 marzo

HBS Colorno v Petrarca Rugby – ore 14:00

Mogliano Veneto – Rangers Vicenza – ore 14:30

Classifica

Rugby Viadana 51

Femi-CZ Rovigo 47

Petrarca Rugby 45

Valorugby Emilia 42

Fiamme Oro 33

Mogliano Rugby 21

HBS Colorno 21

Rangers Vicenza 19

Sitav Lyons 19

Lazio 5