Nel ricordo di Giancarlo Salvi i premi il 29 marzo ai giovanissimi calciatori

CALCIO GIOVANILE – Nel ricordo della grandissima passione e dedizione di calciatore e di dirigente sportivo di Giancarlo Salvi, il club biancorosso “G. Salvi” prosegue il proprio percorso di attività ed iniziative per i giovani.

Il prossimo 29 marzo alle ore 10.30 il Club Biancorosso “G. Salvi”, ospitato nella sede dell’Associazione Italiana Calciatori, che con la società L.R. Vicenza e la Lega Nazionale Dilettanti- Delegazione Vicenza patrocinano l’evento, assegnerà dieci premi per la 4^ edizione del “Progetto Under 13 e Fair Play” a giovani atleti ed atlete che si sono distinti nella vita, nella scuola e nel calcio. L’originale progetto è stato creato e portato avanti dal Club Salvi su iniziativa del suo presidente Silvia Bon, grazie alla collaborazione dei consiglieri, di molti dei soci e dei sostenitori del club.

Il progetto, che aveva precedentemente coinvolto nove società calcistiche dilettantistiche della provincia di Vicenza, vede quest’anno la partecipazione alla selezione di tutti i ragazzi e di tutte le ragazze delle categorie “Pulcini 2014” e “Under 13” appartenenti ad altre dieci società calcistiche sportive dilettantistiche (cinque di Vicenza città e cinque della provincia di Vicenza), segnalati alla commissione giudicante dai rispettivi responsabili del settore giovanile.

È prevista l’assegnazione di due premi speciali “Fair Play” per i calciatori e le calciatrici che, durante la stagione attuale, si sono particolarmente distinti per correttezza fuori e dentro il campo e rispetto il criterio del buon rendimento scolastico, come per gli altri premi.

Le società calcistiche sportive dilettantistiche coinvolte nel progetto sono: Calcio Dueville, Real Vicenza femminile, Camisano calcio, Montecchio Maggiore, USD Longare/Castegnero, Lakota calcio, Altair, Pedezzi, Ospedaletto, Viatek San Paolo.

Tra i componenti della commissione esaminatrice, oltre ad alcuni membri del direttivo del club, figurano anche illustri rappresentanti del mondo dello sport e del calcio, allenatori ed ex calciatori: Gianni Grazioli, direttore generale AIC, Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile L.R. Vicenza, Beppe Lelj, ex giocatore Real Vicenza, Michele Zecchinato, responsabile settore giovanile Dueville Calcio, Isabella Pontalti, responsabile “Sport e Salute” di tutta la Provincia di Vicenza, Marco Franceschetto, delegato di Vicenza FIGC-LND.