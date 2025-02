La Civitus Vicenza sorpassa l’Andrea Costa Imola e mercoledì aspetta Faenza

BASKET SERIE B NAZIONALE – Secondo successo casalingo di fila per la Civitus Vicenza, per la prima volta con l’accattivante maglia rossa indossata in casa. Piegata 68-53 (Almansi 22, Ucles 16 e 13 rimbalzi) per la seconda volta in stagione dopo una aspra battaglia l’UP Andrea Costa Imola che viene sorpassata così in classifica dai biancorossi. Mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.30, altro appuntamento casalingo contro i Blacks Faenza quarti in classifica che hanno superato 81-64 Fiorenzuola.

“Abbiamo fatto una buonissima partita a tratti, sicuramente in difesa perché tenere gli avversari a 50 punti non era affatto scontato, quindi la nostra difesa è stata veramente solida – commenta coach Ghirelli – Tutto quello che si era detto di fare i ragazzi l’hanno fatto. Eravamo un po’ contratti forse per la posta in palio di uno scontro diretto. Con Faenza abbiamo un’altra partita molto difficile, sempre in casa, e dobbiamo recuperare le energie perché giocare ogni tre giorni non è semplice, però dobbiamo continuare il momento positivo contro una squadra di qualità, sapendo che siamo noi sempre padroni del nostro destino perché abbiamo tutte le qualità fisiche, morali e tecniche che potrebbero farci vincere ogni partita”.

La gara. Vicenza prende un po’ di margine in avvio sino a chiudere il primo quarto sul 18 a 13 (con Almansi che scrive 10 sul proprio tabellino). Si rientra con Andrea Costa che ribalta 21 a 22 per l’unico vantaggio ospite. Due triple consecutive di Da Campo e Almansi ridanno ossigeno ai biancorossi (27 a 22). Alla replica di Toniato risponde Marangoni dalla distanza. L’intervallo trova ancora la Civitus avanti: 31 a 27. Ad inizio del terzo, Ucles prima mette la tripla, poi lancia in contropiede Almansi che finalizza (36 a 29). I romagnoli tornano sotto con Sanguinetti e trovano la parità sul 36 a 36. Vicenza, che fa troppa fatica a trovare gioco interno, si affida ancora alle triple di Almansi e Marangoni per reggere avanti alla fine del terzo tempo: 52 a 48. La squadra di coach Ghirelli mantiene il margine di 4-6 punti anche nell’ultimo quarto, dove le penetrazioni di Cucchiaro e Gasparin favoriscono anche conclusioni da dentro il pitturato. Proprio Cucchiaro recupera un gran pallone su Chiappelli al 38’ e manda a segno i due liberi che per la prima volta sanciscono il vantaggio in doppia cifra: 61 a 51. La tripla di Ucles nell’ultimo giro di cronometro è la ciliegina sulla torta, prima della sirena di chiusura, Civitus Vicenza vince 68 a 53

Civitus Pallacanestro Vicenza – UP Andrea Costa Imola 68-53 (18-13, 13-14, 21-21, 16-5)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Gian paolo Almansi 22 (2/2, 5/12), Federico Ucles belmonte 16 (4/9, 2/2), Valerio Cucchiaro 11 (2/4, 1/2), Tommaso Marangoni 6 (0/1, 2/7), Lorenzo Vanin 5 (2/2, 0/0), Mattia Da campo 4 (0/2, 1/2), Giovanni Gasparin 2 (0/1, 0/4), Curtis Nwohuocha 2 (1/3, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Giulio Pendin 0 (0/0, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0), Edoardo Zovico 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 41 7 + 34 (Federico Ucles belmonte 13) – Assist: 16 (Federico Ucles belmonte, Mattia Da campo, Giovanni Gasparin 4)

UP Andrea Costa Imola: Maks Klanjscek 15 (3/7, 1/2), Giacomo Sanguinetti 13 (2/7, 2/5), Luca Toniato 10 (3/6, 1/3), Gioacchino Chiappelli 7 (2/6, 1/6), Giacomo Filippini 6 (3/8, 0/1), Davide Raucci 2 (1/4, 0/2), Vittorio Zedda 0 (0/2, 0/0), Lucio Martini 0 (0/0, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0), Morgan Benintendi 0 (0/0, 0/0), Luca Fazzi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 30 6 + 24 (Davide Raucci 6) – Assist: 7 (Luca Toniato 3)

Risultati 29^ giornata

AZ Pneumatica Robur Saronno-LuxArm Lumezzane 70-76

SAE Scientifica Legnano-Gemini Mestre 79-88

Paffoni Fulgor Basket Omegna-Virtus Ragusa 89-64

Logiman Pall. Crema-Infodrive Capo d’Orlando 81-79

Foppiani Fulgor Fidenza-Neupharma Virtus Imola 82-75

Bakery Basket Piacenza-Rimadesio Desio 71-60

Moncada Energy Agrigento-Novipiù Monferrato Basket 87-78

Rucker San Vendemiano-TAV Treviglio Brianza Basket 69-82

Blacks Faenza-Fiorenzuola Bees 81-64

Civitus Pallacanestro Vicenza-UP Andrea Costa Imola 68-53

Prossimo turno (30^ giornata, undicesima di ritorno)

26/02/2025 20:30 TAV Treviglio Brianza Basket-AZ Pneumatica Robur Saronno

26/02/2025 20:30 Fiorenzuola Bees-Bakery Basket Piacenza

26/02/2025 20:30 Civitus Pallacanestro Vicenza-Blacks Faenza

26/02/2025 20:30 UP Andrea Costa Imola-Rucker San Vendemiano

26/02/2025 20:30 LuxArm Lumezzane-Gemini Mestre

26/02/2025 20:30 Novipiù Monferrato Basket-SAE Scientifica Legnano

26/02/2025 20:45 Infodrive Capo d’Orlando-Moncada Energy Agrigento

26/02/2025 21:00 Virtus Ragusa-Foppiani Fulgor Fidenza

26/02/2025 21:00 Rimadesio Desio-Paffoni Fulgor Basket Omegna

27/02/2025 20:30 Neupharma Virtus Imola-Logiman Pall. Crema

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica: TAV Treviglio Brianza Basket 48; SAE Scientifica Legnano 46; Rucker San Vendemiano 40; Infodrive Capo d’Orlando e Blacks Faenza 36; Paffoni Fulgor Basket Omegna 34; Moncada Energy Agrigento, Gemini Mestre e Foppiani Fulgor Fidenza 32; Novipiù Monferrato Basket 30; LuxArm Lumezzane, Neupharma Virtus Imola e Civitus Pallacanestro Vicenza 28; UP Andrea Costa Imola 26; Rimadesio Desio e Logiman Pall. Crema 22; Bakery Basket Piacenza 20; Fiorenzuola Bees 14; AZ Pneumatica Robur Saronno 12; Virtus Ragusa 10.