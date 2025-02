Il LR Vicenza “corsaro” contro il Lumezzane grazie al gol di Rauti

Lumezzane – LR Vicenza 0-1

Lumezzane – Filigheddu; Pogliano (dal 76′ Monachello), Dalmazzi, Pittino; Pannitteri (dal 61′ Malotti), Tenkorang, Taugourdeau (dal 37′ D’Agostino), Moscati, Pagliari (dal 76′ Piga); Iori, Corti (dal 76′ Ferro). A disposizione: Ottolini, Toniolo, Deratti, Pisano, Tremolada. All. Franzini

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Sandon; Talarico (dal 66′ Ronaldo), Carraro, Zonta (dal 78′ De Col), Costa; Della Morte (dal 86′ Della Latta; Rauti (dal 78′ Rolfini), Ferrari (dal 66′ Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Laezza, Beghetto, Rossi, Capone. All. Vecchi

Marcatori: 20′ Rauti (LRV)

Arbitro: Allegretta di Molfetta; assistenti Romano di Isernia, Linari di Firenze; quarto uff. Esposito di Napoli

Ammoniti: Talarico (LRV), Iori (L), Zonta (LRV), Cuomo (LRV), Malotti (L), Sandon (LRV), D’Agostino (L), Pittino (L)

Note: pomeriggio con nebbia, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Dopo la cocente delusione del pareggio nel derby con il Padova il L.R. Vicenza scende in campo in trasferta contro il Lumezzane.

Al 20’ il vantaggio biancorosso: velo di Ferrari per Zonta, lancio per Rauti che insacca sotto la traversa: 0-1!

Al 28’ la squadra di Vecchi reclama un calcio di rigore per un fallo di mano in area. L’arbitro lascia correre.

Al 41’ conclusione di Della Morte che si spegne sul fondo di pochissimo.

Dopo 2’ di recupero squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

Inizia la ripresa e cala anche la nebbia. Il Vicenza ha più occasioni per arrotondare il risultato, ma finisce 0-1.

Pronto ritorno al successo aspettando notizie dall’Euganeo.