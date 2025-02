La Civitus Vicenza domenica in casa contro l’Andrea Costa Imola per il sorpasso

BASKET SERIE B NAZIONALE – Domenica 23 febbraio, alle ore 18, la Civitus Vicenza ospiterà l’UP Andrea Costa Imola, sconfitta nel posticipo di giovedì dalla Logiman Crema 79-90: per i biancorossi sarà dunque un altro scontro diretto con le due squadre appaiate in classifica. La partita valida per la decima giornata di ritorno in questo serrato campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, verrà anticipata da un altro evento al palasport di via Goldoni, il draft Jr. Nba Championship.

Nel progetto, nato in collaborazione tra Fip e Nba, saranno coinvolti atleti e atlete delle categorie Under 13 che per il resto della stagione disputeranno il proprio campionato con la denominazione delle varie franchigie Nba e con le divise di riferimento che verranno fornite. Il primo appuntamento di questa edizione 2025 sarà il Draft con cui ogni singola rappresentativa verrà abbinata a una franchigia Nba e riceverà il kit di 12 divise che i tesserati e tesserate indosseranno nelle varie partite di campionato.

Il draft si terrà domenica 23 febbraio 2024 alle ore 14.30, al palasport di via Goldoni a Vicenza, e i ragazzi assieme ai genitori delle squadre partecipanti potranno poi assistere gratuitamente alla partita di serie B.

Rizzetto al Torneo delle Regioni.

Il classe 2010 Pietro Rizzetto, prodotto della giovanili Pallacanestro Vicenza 2012, è stato convocato per il Torneo delle Regioni che si terrà in Sardegna a Nuoro dal 25 al 27 aprile 2025. Il Veneto giocherà insieme con le rappresentative di Toscana, Campania e Sardegna.

Prossimo turno (29^ giornata)

22/02/2025 17:00 AZ Pneumatica Robur Saronno-LuxArm Lumezzane

22/02/2025 20:30 SAE Scientifica Legnano-Gemini Mestre

22/02/2025 21:00 Paffoni Fulgor Basket Omegna-Virtus Ragusa

23/02/2025 17:00 Logiman Pall. Crema-Infodrive Capo d’Orlando

23/02/2025 18:00 Foppiani Fulgor Fidenza-Neupharma Virtus Imola

23/02/2025 18:00 Bakery Basket Piacenza-Rimadesio Desio

23/02/2025 18:00 Moncada Energy Agrigento-Novipiù Monferrato Basket

23/02/2025 18:00 Rucker San Vendemiano-TAV Treviglio Brianza Basket

23/02/2025 18:00 Blacks Faenza-Fiorenzuola Bees

23/02/2025 18:00 Civitus Pallacanestro Vicenza-UP Andrea Costa Imola

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS