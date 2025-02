La Velcofin Vicenza sabato sera in trasferta contro Futurosa Trieste

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Trasferta impegnativa per la Velcofin Interlocks Vicenza: sabato 22 febbraio, alle ore 19, le biancorosse allenate da coach Zara faranno visita alla Futurosa Trieste. Contro le giuliane, avversarie tradizionalmente ostiche, ottenere i due punti rilancerebbe Tava e compagne in classifica, potendo così arrivare alla sfida contro Roseto cariche al massimo.

La sconfitta contro Ragusa non ha, di fatto, modificato la situazione di classifica di Vicenza: le biancorosse sono ancora ottave, anche se ora si ritrovano a -5 dalle siciliane. Tuttavia, Bolzano ha potuto così perfezionare l’aggancio all’ottavo posto: le altoatesine sono ancora none, in virtù dello scontro diretto a favore della Velcofin, ma non ci si può assolutamente rilassare. Anzi, la partita contro Trieste diventa per questo motivo fondamentale: la Futurosa, al momento, è distante quattro punti. Una vittoria in terra giuliana riavvicinerebbe le rosanero e, al di là di un possibile successo di Bolzano, potrebbe invischiare nuovamente Trieste nella lotta per i play-off.

La Futurosa è una squadra molto pericolosa in attacco: gli oltre 60 punti a partita, con il 43% dentro l’arco, la rendono una delle compagini più pericolose di tutto il girone nel pitturato. Attenzione poi alle capacità a rimbalzo delle giuliane (35 carambole ad incontro) e alla capacità di intimidire sotto canestro (3 stoppate a partita).

La lunga Costanza Miccoli è la giocatrice più pericolosa a roster di Trieste: con 15 punti, 8 rimbalzi e il 47% dentro l’arco è il faro offensivo della squadra. La sua partner in crime, sotto canestro, è la slovena Zala Srot, che pur avendo meno punti nelle mani è una stoppatrice di prim’ordine (più di un terzo dei tiri contestati della Futurosa sono suoi). Martina Mosetti e Giorgia Sammartini sono invece i due pericoli maggiori tra le esterne, capaci di andare stabilmente in doppia cifra, di smazzare tanti assist e di dare un contributo significativo a rimbalzo (in due, superano la doppia cifra di carambole ad incontro). Attenzione poi all’ala tiratrice Chiara Camporeale e alla guardia bulgara Nina Stavrov, valide alternative offensive nella squadra rosanero. Ancora in dubbio la presenza della guardia Macarena Rosset (che non scende in campo da dicembre) il roster si chiude con le altre esterne Giulia Mueller e Sofia Ravalico, per un gruppo non lunghissimo ma di alta qualità.