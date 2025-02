La Civitus Vicenza cade a Imola con la Virtus: domenica in casa c’è l’Andrea Costa

BASKET SERIE B NAZIONALE – La Civitus Vicenza viene sconfitta per 79-65 dalla Neupharma Virtus Imola, che sorpassa in classifica e ribalta la differenza canestri dell’andata. Duro il commento a fine partita di coach Ghirelli: “Complimenti a Imola, ma sono sconcertato dall’arbitraggio: all’intervallo l’arbitro mi ha riso in faccia, a Ucles poi ha detto di parlare in italiano: sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Alla fine del terzo quarto eravamo 37 tiri liberi a 4, con noi a -5”.

La gara. La Civitus parte con la freccia accesa, capitalizzando tre triple di Gasparin ed una di Almansi: 16 a 21 alla prima sirena. I biancorossi difendono bene ed aggressivi, ma si caricano di falli. Coach Ghirelli opta allora per un quintetto tutto green, che tiene dietro, però fatica a produrre in attacco (25 a 25 al 15’). Neppure il rientro il campo di Gasparin, Ucles e Almansi cambia l’inerzia passata nelle mani dei locali che catturano molti rimbalzi e strappano avanti con i punti di Vaulet e Morina. Intervallo 34 a 27 a favore di Virtus Imola.

Si ricomincia con gli emiliani in gas, che allungano la striscia sino ad un parziale di 16 a 2 e distanziano i biancorossi: 40 a 27. Le triple di Marangoni e Cucchiaro riducono le distanze: 42 a 36. Si incaricano Masciarelli e Vaulet di riscavare il vantaggio: 47 a 36. I punti di Ucles e la tripla di Almansi riportano i biancorossi a -5: 51 a 46, alla terza pausa.

La speranza dell’aggancio però viene vanificata da Morina e dalla tripla ancora di Vaulet (61 a 48). L’ultimo sussulto vicentino arriva dalla gran stoppata di Ucles che poi manda Almansi a realizzare da 3 (64 a 56). Ma Virtus Imola non cede e, grazie anche ad una situazione falli fuori controllo nella squadra di Ghirelli (33 in totale) chiude l’incontro ampliando il margine, con vari tiri dalla linea della carità.

Neupharma Virtus Imola – Civitus Pallacanestro Vicenza 79-65 (16-21, 18-6, 17-19, 28-19)

Neupharma Virtus Imola: Santiago Vaulet 23 (4/8, 3/8), Dario Masciarelli 20 (4/5, 1/6), Federico Ricci 11 (3/8, 1/2), Richard ygor Morina 10 (1/3, 1/2), Seraphin Kadjividi boussounka 6 (1/1, 0/0), Gianmarco Fiusco 4 (1/3, 0/2), Tommaso Pinza 3 (1/2, 0/0), Simon obinna Anaekwe 2 (0/2, 0/0), Lorenzo Zalgheri 0 (0/3, 0/0), Matteo Ambrosin 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Vannini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Santandrea 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 31 / 46 – Rimbalzi: 44 12 + 32 (Seraphin Kadjividi boussounka 19) – Assist: 14 (Richard ygor Morina 6)

CivitusPallacanestro Vicenza: Giovanni Gasparin 14 (1/4, 3/5), Gian paolo Almansi 13 (0/0, 3/6), Federico Ucles belmonte 11 (4/11, 1/4), Valerio Cucchiaro 10 (0/2, 2/4), Tommaso Marangoni 8 (1/1, 2/7), Mattia Da campo 4 (2/6, 0/4), Lorenzo Vanin 3 (1/1, 0/0), Nicholas Carr 2 (1/2, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/5, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Federico Ucles belmonte 13) – Assist: 9 (Valerio Cucchiaro 4)