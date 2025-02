Le dichiarazioni nel dopo partita di Stefano Vecchi e Matteo Andreoletti

CALCIO SERIE C NOW – Questo il dopo partita dei due allenatori che sintetizzano così la sfida.

Stefano Vecchi (LR Vicenza): “C’è amarezza per il risultato al termine di una partita giocata benissima. Siamo stati puniti nell’unico duello perso nell’arco della partita.

Il campo ha dimostrato che non c’è una grande differenza tra noi e loro, anzi. Non ho niente da imputare nulla alla squadra. La vittoria ci é stata tolta da un episodio. Adesso bisogna avere la forza di ripartire.

Il campionato é nelle mani del Padova e noi, comunque, dovremo essere lì”.

Matteo Andreoletti (Padova): “Il nostro merito é di essere restati in partita contro un avversario fortissimo.

Questo punto vale tanto per come é maturato. Per noi il pareggio é come una vittoria.

Sono innamorato della mia squadra, ma sono convinto che non ci toglieremo di dosso il Vicenza”.