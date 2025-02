La Rangers Rugby Vicenza sfiora l’impresa contro la capolista Viadana

Rangers Rugby Vicenza – Rugby Viadana 1970 15–19 (8–7)

Marcatori: p.t.: 3’ cp Pozzobon (3-0); 19’ m Ciardullo tr Roger-Farias (3-7); 27’ m Roura (8-7); s.t.: 54’ m Dorronsoro (8-12); 60’ m Ciardullo tr Madero (8-19); 67’ m Roura tr Joubert (15-19).

Rangers Vicenza: Galliano; Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Pirruccio (44’ Filippetto), Gelos; Joubert, Pozzobon; Vunisa, Roura ©, Gomez; Nowlan, Eschoyez (68’ Trambaiolo); Avila-Recio (68’ Genovese), Chimenti-Borrell (68’ Bonan), Zago (73’ Traore’). A disp: Bolzon, Poletto, Lisciani. All. Cavinato e Minto

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo, Orellana-Mangione (57’ Jannelli), Morosini, Ciofani (57’ Madero); Roger-Farias, Baronio(57’ Di Chio); Ruiz, Catalano (47’ Boschetti), Wagenpfeil © (64’ Salvan); Marchiori, Loretoni; Mignucci (40’st Fiorentini), Dorronsoro (64’ Denti), Mistretta (40’st Oubina). All. Pavan

Arb. Gianluca Gnecchi. AA1 Francesco Meschini AA2 Lorenzo Pedezzi. TMO Luca Trentin

Quarto Uomo Simone Boaretto

Calciatori: Joubert (Rangers Vicenza) 1/2; Pozzobon (Rangers Vicenza) 1/3; Roger-Farias (Viadana) 1/2; Madero (Viadana) 1/1.

Note: giornata soleggiata, raffiche di vento laterale, terreno in perfette condizioni, 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1, Rugby Viadana 1970 4.

Player of the Match: Ciardullo (Viadana).