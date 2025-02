Marta Giaretta concede il bis e conquista ancora l’argento nello slalom degli Eyof

SCI ALPINO – E due! Marta Giaretta concede il bis agli Eyof di Bakuriani, in corso di svolgimento in Georgia.

Dopo l’argento conquistato martedì in gigante, nello slalom la vicentina portacolori delle Fiamme Gialle sale nuovamente sul secondo gradino del podio, dietro per 1″99 alla francese Ilona Charbotel, vincitrice in 1’37″86 grazie al miglior tempo in entrambe le manche.

A completare la festa azzurra il terzo posto di Victoria Klotz, bolzanina classe 2008 del Renngemeinschaft Wipptal. Il programma dello sci alpino degli EYOF si completerà domenica 16 febbraio con il parallelo a squadre. E se il proverbio dice che non c’è due senza tre allora Marta può ancora sognare!