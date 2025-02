Primo tempo fatale al LR Vicenza che cade contro la Feralpisalò

Feralpisalò – LR Vicenza 2-0

Feralpisalò – Liverani; Pilati, Pasini, Rizzo; Vesentini (dal 66′ Cabianca), Di Marco (dal 56′ Brambilla), De Francesco, Hergheligiu, Boci; Crespi (dal 66′ Santini), Cavuoti (dal 79′ Giudici). A disposizione: Lovato, Damioli, Luciani, Diop, Maistrello, Verzeletti, Tomaselli. All. Diana LR Vicenza – Confente; De Col, Cuomo, Sandon; Talarico (dal 46′ Rauti), Ronaldo (dal 59′ Carraro), Zonta (dal 75′ Della Latta), Costa; Della Morte; Morra (dal 59′ Ferrari), Rolfini (dal 46′ Capone). A disposizione: Massolo, Mocanu, Beghetto, Laezza, Vescovi, Fantoni. All. Vecchi Marcatori: 20′ Di Marco (F), 30′ Crespi (F) Arbitro: Di Cicco di Lanciano; assistenti Pasqualetto di Aprilia, Chiavaroli di Pescara; quarto uff. Pizzi di Bergamo Ammoniti: Boci (F), Ronaldo (LRV), Hergheligiu (F), Costa (LRV), Sandon (LRV) Note: giornata piovosa, terreno in pessime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Ad una settimana dal derby arriva la sconfitta per il LR Vicenza battuto per 2-0 dalla Feralpisalò dell’ex Diana che va a segno al 20’ con Di Marco e al 30’ con Crespi.