La Civitus Vicenza “corsara” nel fortino della Moncada Agrigento

BASKET SERIE B NAZIONALE – Una Civitus Vicenza che recupera Gasparin ma con soli sette effettivi in campo per le assenze di Carr infortunato alla caviglia e dopo pochi minuti per un duro colpo a Vanin, partito in quintetto, compie l’impresa di giornata e ferma la corsa della Moncada Energy Agrigento, già sconfitta dai berici all’andata, che in casa non perdeva da sei partite. A lungo in vantaggio, gli uomini di Ghirelli resistono nel bellissimo secondo tempo punto a punto, con i siciliani che avevano anche messo la testa avanti. I biancorossi portano a casa due punti d’oro dalla dalla Valle dei Templi, grazie ai canestri decisivi di Ucles e Cucchiaro, oltre ai 19 rimbalzi di Nwohuocha, dei quali otto preziosi in attacco, accorciando così le distanze in classifica proprio sulla Mocada.

La partita. Partono meglio i padroni di casa che allungano sul 10 a 5. Una prima tripla di Almansi consente l’aggancio (10-10) ed una seconda dello stesso Almansi consente ai biancorossi di chiudere avanti la prima frazione (16 a 19). Una bomba di Cucchiaro ed una bella penetrazione di Marangoni producono un nuovo strappo (20 a 26). E sull’ incursione di Gasparin raggiungono il vantaggio massimo (27 a 36). Rientra Agrigento con i punti di Chiarastella e Romeo (36 a 39). Da oltre l’arco segna Piccone, ma Almansi replica con la stessa moneta. Una bella rubata e trasformata di Da Campo tiene Civitus sul + 3 (42 a 45), ma l’ultimo canestro prima della pausa lunga è dei locali. Intervallo 44 a 45.

All’uscita degli spogliatoi i locali rimettono la testa avanti 52 a 49, ma due triple consecutive di Gasparin e Marangoni rovesciano ancora: 54 a 62 per i biancorossi. Finalmente entra in scena Ucles che annota i suoi primi punti e da qui in avanti sarà un fattore nella fase finale. Terza sirena 60 a 64. Ci riprova ancora la Moncada che sorpassa sul 65 a 64, ma Civitus non concede più nulla in difesa. Rimonta e con una provvidenziale bomba di Cucchiaro spezza l’equilibrio a 4’ dalla fine (65 a 73) e mantiene il vantaggio sino alla chiusura: 72 a 81.

Moncada Energy Agrigento – Civitus Pallacanestro Vicenza 72-81 (16-19, 28-26, 16-19, 12-17)

Moncada Energy Agrigento: Albano Chiarastella 17 (5/6, 2/3), Giulio Martini 14 (7/11, 0/0), Fabrizio Piccone 13 (2/5, 3/8), Gabriele Romeo 12 (4/7, 1/2), Robert Disibio 6 (1/1, 1/3), Alessandro Scarponi 4 (2/5, 0/6), Nicolas Morici 4 (2/5, 0/2), Emanuele Caiazza 2 (1/3, 0/3), Riccardo Rizzo 0 (0/0, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 3 / 6 – Rimbalzi: 31 8 + 23 (Albano Chiarastella 9) – Assist: 19 (Nicolas Morici 7)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Gian paolo Almansi 16 (3/4, 3/9), Federico Ucles belmonte 14 (5/12, 0/1), Valerio Cucchiaro 12 (3/4, 2/2), Mattia Da campo 10 (4/7, 0/2), Curtis Nwohuocha 10 (5/8, 0/0), Giovanni Gasparin 9 (1/7, 1/2), Tommaso Marangoni 7 (1/3, 1/3), Lorenzo Vanin 3 (1/2, 0/0), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 41 13 + 28 (Curtis Nwohuocha 19) – Assist: 10 (Giovanni Gasparin 4)