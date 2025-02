Contro Matelica si ferma la striscia vincente della Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive della Velcofin Interlocks Vicenza: nel match interno contro Matelica, la quotata formazione marchigiana si impone 55-63, in un match in cui le biancorosse hanno difeso bene e con ordine, venendo però a mancare in parte in attacco e subendo la maggior continuità della squadra di coach Sorgentone. Cecili e Tava chiudono a pari punti da top scorer con 13 a testa. La sconfitta non cambia sostanzialmente la classifica, perché Bolzano si è arresa in casa a Civitanova, prossima avversaria delle beriche: al momento quindi Vicenza rimane all’ottavo posto.

Il primo di quarto di gioco è quello complessivamente più bello da vedere: le due squadre si ribattono colpo su colpo, dando vita ad una sfida intensa ed equilibrata: è Tava la più attiva delle biancorosse in questa fase, con un gioco da tre punti e una tripla che spianano la strada fino al massimo vantaggio vicentino (10-5). Matelica però è un osso duro e risponde subito con un contro-parziale di 6-0: le formazioni si alternano al comando fino ai canestri finali, di Nespoli e Gonzalez, che sigillano i primi 10′ sul 17 pari..

Proprio l’argentina, assieme a Celani (la migliore dell’incontro per punti, con 16), spacca la partita nel secondo quarto, quello che poi risulterà decisivo nelle economie della sfida. Dal pareggio si arriva velocemente al 22-32 che costringe le ragazze di coach Zara a inseguire a distanza. L’ingresso dalla panchina di una buona Annalisa Vitari produce comunque una mini-rimonta e il distacco, alla pausa lunga, è di cinque lunghezze (28-33).

Purtroppo però, Matelica affonda nuovamente al rientro in campo: l’inizio di terzo quarto è un altro parziale a favore delle ospiti di 2-12, con cui le Halley Thunder arrivano al massimo vantaggio (30-45), trascinate dalla solita Celani, in cooperazione con Poggio e Gramaccioni. Sono Tava e Vitari a rintuzzare un po’ il margine nella seconda metà del quarto, ma le ospiti arrivano comunque con un rassicurante +11 agli ultimi dieci minuti (39-50).

Se non altro, Vicenza dimostra di lottare sempre fino all’ultimo respiro, anche nelle gare più compromesse: dopo che Gonzalez da tre punti replica il +15 ospite (41-56), arriva la veemente reazione della Velcofin con un 11-3 che restituisce, a meno di 3′ dalla fine, una minima speranza di rientrare (52-59). Tuttavia, nonostante la buona difesa, le conclusioni da tre di Cecili e Pellegrini non trovano il fondo della retina, impedendo di rientrare a -4 e accarezzare l’idea di completare la rimonta. Quando Pellegrini riesce a trovare il bersaglio grosso di nuovo, il distacco è comunque di 6 punti (55-61) e mancano meno di quaranta secondi. Bonvecchio chiude la sfida dalla lunetta per il definitivo 55-63.

Prima sconfitta del girone di ritorno per la Velcofin Interlocks Vicenza: un match che comunque ha lasciato anche qualche segnale positivo. Le biancorosse hanno lottato contro una squadra forte alla pari, soccombendo principalmente per qualche problema di mira: aggiustando il tiro, devono essere consapevoli he non partono battute in nessuna partita. Attenzione, però, alla prossima sfida: Civitanova sta cercando di risalire dalla zona play-out e, gasata dalla vittoria su Bolzano, vorrà cercare di vincere nuovamente. Non bisognerà assolutamente affrontare la partita con le molle.

In chiusura, la prossima gara in casa sarà, finalmente, a Vicenza, al palazzetto dello sport, contro Ragusa (domenica 16 febbraio alle 19). La società AS Vicenza ci tiene a ringraziare, per il supporto e l’ospitalità, l’intera organizzazione della LupeBasket, che in questi mesi ha offerto le proprie strutture e competenze per permettere alle biancorosse di portare avanti il campionato. I ringraziamenti sono quindi doverosi per il supporto ricevuto in questi mesi di esilio forzato.