Con un gol per tempo l’Arzignano Valchiampo batte il Lecco

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LECCO 2-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Boseggia, Rossoni, Bordo, Lakti (38’ st Bernardi), Lunghi (30’ st Jallow), Benedetti (30’ st Brevi), Cariolato, Minesso, Boccia (42’ st Shiba), Boffelli, Milillo. All. Bianchini. A disposizione: Manfrin, Zanella, De Zen, Rossi, Menabò, Toniolo, Mattioli, Verduci.

LECCO: Furlan, Marrone, Grassini (1’ st Attys), Di Gesù (1’ st Di Dio), Galeandro, Ferrini (30’ st Cavallini), Sipos (12’ st Sene), Frigerio, Marino, Martic, Kritta. All. Volpe. A disposizione: Fall, Dalmasso, Battistini, Stanga, Padila, Galli, Polito.

DIRETTORE DI GARA: Angelillo di Nola

RETI: 24’ pt Milillo, 41’ st Jallow

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st

NOTE. Espulsi: Minesso (29’ pt per doppia ammonizione), Attys (15’ st per doppia ammonizione). Ammoniti: Boccia, Benedetti, Boffelli, Milillo. Spettatori: 671 di cui 126 ospiti.

i Giallocelesti vincono la 25^ Giornata di Serie C NOW con le reti di Milillo nel primo tempo (su corner di Lorenzo Bordo) e del neoacquisto Jallow (su assist di Bernardi, anche lui tornato da pochi giorni in maglia Arzignano). Da segnalare il rigore parato da Elia Boseggia al minuto 11’ della ripresa e una serie di interventi che salvano il vantaggio e lo portano al suo settimo clean sheet stagionale.