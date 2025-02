Ancora una sconfitta di misura per la Rangers Rugby Vicenza che trova però i due punti

RUGBY SERIE A ELITE – Nello scontro diretto per la sesto posto in classifica la Rangers Rugby Vicenza viene superata dal Colorno, ma trova nel sempre difficile campo parmense due punti bonus importanti ai fini della salvezza.

Partenza contratta della Rangers, che concede campo al Colorno. La mischia di casa guadagna territorio ed al 9′ Ceballos manda in mezzo ai pali la punizione per il 3-0. Passano pochi minuti ed è ancora il pacchetto degli avanti locali a lavorare per la meta di Ferrara da drive, convertita da Ceballos per il 10-0.

La reazione ospite arriva al 18′ quando sugli sviluppi di una rimessa laterale, il pilone Traore’ di potenza rompe la linea e marca in meta, Zaridze aggiunge la trasformazione per il 10-7. È però l’unico sussulto dei vicentini che iniziano a cedere sotto la spinta della mischia di Colorno e dell’ottimo uso dei piede di Hugo. Colorno accelera e con due calci-passaggio smarca Ceballos e Fernandez che marcano le due mete, che unite alle trasformazioni sempre di Ceballos rompono la gara e mandano i colornesi avanti 25-7 all’intervallo.

Lo stop giova alla Rangers che al rientro in campo trova la forza di reagire con un bell’uno-due: al 42′ Trambaiolo sostiene Panunzi e marca in mezzo ai pali mentre, quattro minuti più tardi, è Foroncelli a trovare lo spazio dopo un bell’incrocio con Joubert per la terza meta di giornata. Carrio’ trasforma entrambe le mete e gara riaperta 25-21. Il restart per Vicenza non è ben raccolto, Colorno al 50′ ritorna in possesso di palla e torna ad attaccare da rimessa laterale. La cassaforte di casa è ancora vincente con Ferrara, oplayer of the match, che marca la seconda meta personale e permette a Colorno di tornare oltre il break.

La Rangers però non molla, in una giornata con le mischie protagoniste visto il pesante terreno di gioco: è Vunisa a finalizzare il pick-and-go degli avanti vicentini, meta del bonus offensivo e sfida nuovamente riaperta 32-28. I parmensi però non demordono e con una bella trasmissione al largo vanno in meta con Ceballos, al 69′ è 39-28. Capitan Roura e compagni raccolgono tutte le energie rimaste e nell’ultimo possesso si rilanciano in avanti alla ricerca del bonus difensivo. Lo sforzo è ripagato, la maul della Rangers avanza inesorabile ed arriva in meta ancora con Vunisa. Grazie alle trasformazioni di Carrio’, 4 su 4 al piede per l’apertura biancorossa, la gara termina sul 39-35 per Colorno.

5 i punti in classifica per i padroni di casa e 2 per Vicenza, Colorno opera il sorpasso per il sesto posto, ma la Rangers allunga di due lunghezze sulla Lazio, a secco di punti dopo la sconfitta con il Petrarca.

Con l’arrivo del Sei Nazioni a Roma, arriva la pausa della Serie A Elite: Vicenza tornerà in campo sabato 15 febbraio: alla Rugby Arena arriverà il Viadana.

HBS Rugby Colorno – Rangers Rugby Vicenza 39-35 (25-7)

Marcatori: p.t.: 9’ cp Ceballos (0-3), 14’ m Ferrara tr Ceballos (10-0), 18’ m Traore’ tr Zaridze (10-7), 26’ m Ceballos (15- 7), 39’ cp Ceballos (18-7), 41’ m Fernandez tr Ceballos (25-7),

s.t.: 42’ m Trambaiolo tr Carrio’ (25 -14), 46’ m Foroncelli tr Carrio’ (25-21), 50’ m Ferrara tr Ceballos (32-21), 66’ m Vunisa tr Carrio’ (32-28), 69’ m Ceballos tr Ceballos (39-28), 82’m Vunisa tr Carrio’ (39-35)

HBS Colorno: Fernandez; Corona (60’ Gesi), Pavese, Abanga, Ceballos; Hugo (53’ Cantoni), Palazzani (CAP) (68’ Artusio); Waqanibau, Koffi, Mengoni (51’ Roldan); Butturini (58’ Ostoni), Ruffolo; Leso (53’ Lastra Masotti), Ferrara (78’ Nisica), Ascari (58’ Lovotti). All. Gonzalo Garcia

Rangers Vicenza: Zaridze (37’ Joubert); Foroncelli, Sanchez-Valarolo, Capraro, Gelos; Carriò, Panunzi (55’ Pozzobon); Vunisa, Roura (CAP), Trambaiolo (55’Tonello); Gomez; Riedo (41’ Eschoyez), Genovese (47’ Avila-Recio), Chimenti (59’ Bonan), Traorè (41’Zago). A disposizione: Pirruccio. All. Cavinato – Minto

Arb. Riccardo Angelucci (LI). AA1 Alex Frasson (TV) AA2 Francesco Meschini (MI)

TMO: Claudio Blessano (TV). Quarto Uomo: Filippo Bertelli

Calciatori: Zaridze 1/2 (Rangers); Carriò 4/4 (Rangers); Ceballos 6/7 (Colorno).

Player of the Match: Francesco Ferrara (Colorno)

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, Rangers Vicenza 2