All’ultimo assalto il LR Vicenza affonda il Renate con Leverbe e vede il Padova

Renate – LR Vicenza 0-1

Renate – Ombra; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Mastromonaco, Esposito (dal 57′ Calì), Bonetti (dal 75′ Di Nolfo), Anghileri; Delcarro, Plescia (dal 66′ De Leo), Siega (dal 57′ Mazzaroppi). A disposizione: Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Pellizzari, Ziu, Bocalon, Marchetti, Satriano. Allenatore: Foschi

LR Vicenza – Confente; De Col, Leverbe, Laezza; Talarico, Ronaldo (dal 71′ Carraro), Della Latta (dal 61′ Zonta), Costa; Della Morte (dal 83′ Capone); Rolfini (dal 61′ Rauti), Morra (dal 71′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Mocanu, Cuomo, Fantoni, Beghetto, Rossi. Allenatore: Vecchi

Marcatore: 90’+5′ Leverbe

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo; assistenti: Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto, Jorgji di Albano Laziale; quarto ufficiale: Kovacevic di Arco Riva

Ammoniti: Rolfini (LRV), Della Latta (LRV), De Leo (R), Spedalieri (R), Talarico (LRV). Espulso Leverbe (LRV) per somma di ammonizioni

Note: pomeriggio piovoso, terreno in pessime condizioni. Al 72′ ammonito mister Stefano Vecchi (LRV) per proteste.

CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza è impegnato sul campo del Renate dopo che la Virtus Verona ha battuto per 1-0 il Padova grazie al gol di Mehic al 23′ del primo tempo.

0-0 il risultato al termine dei primi 45′ con i biancorossi che, proprio nel recupero, reclamano per un calcio di rigore non concesso per un fallo su Morra.

Al 95’, in pieno recupero, arriva il gol con un colpo di testa di Leverbe sul cross di Costa. 0-1 e il Vicenza si porta a -3 dalla capolista Padova. La rincorsa continua! Sabato prossimo difficile trasferta in casa delle Feralpisalò: fischio d’inizio alle ore 15!

Credits: la foto di copertina é di LR Vicenza