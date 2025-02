La Rangers Rugby Vicenza in trasferta per lo scontro diretto con Colorno

RUGBY SERIE A ELITE – Nell‘undicesima giornata della Serie A Elite la Rangers Rugby Vicenza sarà di scena all’HBS Stadium di Colorno. Per lo scontro diretto di classifica, in programma sabato 1° febbraio alle ore 14, formazione berica quasi confermata in blocco rispetto alla sfida con Rovigo.

Zaridze ad estremo, Foroncelli e la novità Gelos alle ali. Capraro e Sanchez-Valarolo i centri confermati, così come la mediana Carrio’ Panunzi. Confermata tutta la mischia con Vunisa numero 8, Capitan Roura e Trambaiolo flanker, Gomez e Riedo in seconda, Genovese, Chimenti-Borrell e Traore’ la prima linea.

Così coach Andrea Cavinato alla vigilia del match: “Ssabato a Colorno troveremo una squadra in salute che contro Mogliano la scorsa settimana ha disputato una grande partita. Dal canto nostro dobbiamo essere più disciplinati e meno ingenui nello sfruttare le occasioni offensive.”

Rangers Rugby Vicenza: Sebastien Zaridze; Paul Marie Foroncelli, Fidel Sanchez-Valarolo, Marco Capraro, Octavio Gelos; Tomas Carrio’, Matteo Panunzi; Samu Vunisa, Conrado Roura ©, Federico Trambaiolo; Tom Nowlan, Giacomo Riedo; Riccardo Genovese, Tomas Chimenti-Borrell, Cherif Traore’.

A disposizione: Facundo Avila-Recio, Mattia Bonan, Niccolò Zago, Tomas Eschoyez, Giovanni Carlo Tonello, Tommaso Pozzobon, Matt Joubert, Guido Luca Pirruccio. Allenatori: Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Dirigerà l’incontro Riccardo Angelucci di Livorno, assistito da Alex Frasson e Francesco Meschini, TMO Claudio Blessano.