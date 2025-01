Per la Civitus Vicenza in arrivo due trasferte in cinque giorni

BASKET SERIE B NAZIONALE – Due complicate trasferte in cinque giorni attendono la Civitus Vicenza, reduce dalla dolorosa rimonta subita domenica sera contro la forte Paffoni Omegna. Altre due squadre di caratura elevata attendono ora i ragazzi allenati da Ghirelli, in questa difficile settimana ripresa martedì con doppio allenamento e diversi elementi del roster acciaccati.

Infrasettimanale. Si parte mercoledì sera alle ore 20.30 nell’ “astronave” della Rucker San Vendemiano, l’arena di Conegliano teatro dell’agevole successo dei padroni di casa ai danni della LuxArm Lumezzane per 91-72. Sanve giocherà perciò la seconda di fila in casa col derby veneto contro Vicenza: nel suo fortino i trevigiani hanno perso solo tre partite di misura e viaggiano terzi in classifica sulle ali dei 22 punti di media di Gluditis e i quasi 6 assist di media forniti da Tassinari.

Ritorno in Sicilia

A due settimane dal viaggio a Capo d’Orlando, i biancorossi torneranno in terra sicula, partendo sabato pomeriggio dall’aeroporto di Verona. La partita contro la Moncada Energy Agrigento è in programma domenica alle ore 18:00 al palasport di Porto Empedocle per la 6^ giornata di ritorno. Anche la squadra dell’ex Piccone sta vivendo un momento positivo ed è andata a sbancare 81-91 il campo di Piacenza nell’ultimo turno. Agrigento ha scavalcato i berici in classifica che all’andata avevano vinto 75-71.

Beggio nel roster

Il play classe 2007 Alessandro Beggio prende il posto nel roster di Serie B Nazionale di un altro giovane arrivato in estate, Tommaso Presutto, che ha risolto il rapporto sportivo con il club biancorosso. Beggio proviene dalla Rhodigium Basket (due anni fa campione di categoria Under 17 silver), ma già dall’inizio della stagione era stato tesserato dalla Civitus, brillando ripetutamente, per tecnica e personalità, nella gare dell’Under 19 Eccellenza.

Turno infrasettimanale (24^ giornata, quinta di ritorno)

29/01/2025 20:30 LuxArm Lumezzane-Foppiani Fulgor Fidenza

29/01/2025 20:30 Gemini Mestre-Fiorenzuola Bees

29/01/2025 20:30 Novipiù Monferrato Basket-Paffoni Fulgor Basket Omegna

29/01/2025 20:30 Rucker San Vendemiano-Civitus Pallacanestro Vicenza

29/01/2025 20:30 AZ Pneumatica Robur Saronno-SAE Scientifica Legnano

29/01/2025 20:30 TAV Treviglio Brianza Basket-Virtus Ragusa

29/01/2025 20:30 Neupharma Virtus Imola-Blacks Faenza

29/01/2025 20:45 Infodrive Capo d’Orlando-Bakery Basket Piacenza

29/01/2025 21:00 Logiman Pall. Crema-Moncada Energy Agrigento

29/01/2025 21:00 UP Andrea Costa Imola-Rimadesio Desio

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS