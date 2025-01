Marta Giaretta tra gli azzurri dello sci convocati per gli Eyof in Georgia

SCI ALPINO – Un altro sogno si è realizzato per Marta Giaretta! La giovane sciatrice vicentina é infatti tra gli otto azzurri dello sci alpino convocati per gli Eyof, in programma dal 9 al 16 febbraio a Bakuriani, in Georgia.

Per i non addetti ai lavori gli Eyof sono il Festival Olimpico della Gioventù Europea e quella che è alle porte é la diciassettesima edizione invernale .

La cerimonia ufficiale d’apertura si svolgerà il 9 febbraio a Bakuriani mentre le prime gare cominceranno già il 7 febbraio con il team femminile tricolore di hockey subito protagonista.

La delegazione italiana sarà composta da ben 56 atleti.