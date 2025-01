Al Menti il LR Vicenza cala il poker vincente contro l’Alcione e accorcia sul Padova

LR Vicenza – Alcione Milano 4-1

LR Vicenza – Confente; Laezza, Leverbe, Sandon; Talarico, Ronaldo (dal 62′ Della Latta), Zonta, Costa (dal 86′ Beghetto); Capone (dal 62′ Della Morte); Rolfini (dal 74′ Rauti), Morra (dal 74′ Ferrari). A disposizione: Massolo, Gallo, De Col, Vescovi, Fantoni, Carraro, Mogentale. All. Vecchi.

Alcione Milano – Bacchin; Chierichetti, Pirola, Ciappellano, Dimarco (dal 74′ Acella); Piccinocchi (dal 64′ Bagatti), Bright (dal 84′ Pio Loco), Bonaiti; Invernizzi; Marconi (dal 64′ Samele), Palombi (dal 84′ Pessolani). A disposizione: Agazzi, Miculi, Morselli, Lanzi, Caremoli, Bertolotti. All. Cusatis.

Marcatori: 8′ Rolfini (LRV), 36′ Chierichetti (AM), 37′ e 59′ Morra (LRV), 82′ Talarico (LRV)

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido (assistenti: Colavito di Bari, Pelosi di Ercolano; quarto ufficiale: Gallorini di Arezzo).

Ammoniti: Rolfini (LRV), Bright (AM), Ferrari (LRV)

Note: terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE NOW – Il L.R. Vicenza torna al Menti con l’obiettivo di rosicchiare altri due punti al Padova fermato sabato sul pareggio casalingo dalla Pro Vercelli.

Avversario di turno, anche se per nulla intenzionato ad essere vittima sacrificale, l’Alcione Milano.

L’inizio, però é tutto di marca biancorossa. Tra le novità di giornata il ritorno nell’undici titolare di Ronaldo, come sette giorni fa era successo con Ferrari.

Otto minuti di gioco ed arriva il vantaggio firmato ancora una volta da Alex Rolfini, al suo ottavo centro in campionato. Azione Costa, Morra e colpo di tacco vincente dell’attaccante per l’ 1-0.

Passano due minuti e raddoppio sfiorato con la traversa a dire di no a Morra.

E’ quindi il portiere Bacchin a salvare per due volte sul tiro da fuori di Rolfini e il conseguente tentativo di Morra. La replica dell’Alcione arriva solo al 29’ con Bright: blocca a terra Confente.

Nel giro di un minuto si accende la sfida: al 36’ il pareggio ospite con un colpo di testa di Chierichetti e, immediato, il 2-1 di Morra al termine di un’azione Capone – Talarico.

E con i padroni di casa in vantaggio si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Inizia la ripresa e al 59’ arriva il 3-1 con una conclusione al volo ancora di Morra.

Al 62’ primi cambi per Vecchi: fuori Ronaldo (tra gli applausi) e Capone e dentro Della Morte e Della Latta.

Subito dopo bella discesa sulla destra di Rolfini che mette al centro: Morra é in leggero ritardo e Costa in corsa calcia alle stelle.

Dal 74’ turnover in attacco con Ferrari e Rauti che prendono il posto dei bomber di giornata, Rolfini e Morra.

Al 77’ ci prova Della Morte, ma Bacchin é attento. All’ 82’ 9’ il 4-1 lo firma Talarico: perfetto il suo colpo di testa sul cross di Laezza. Nel finale debutto per il nuovo acquisto Andrea Beghetto.

Cinque i minuti di recupero al termine dei quali il LR Vicenza può festeggiare il successo che lo porta a -6 dal Padova.

Sabato prossimo trasferta in casa del Renate: fischio d’inizio Ale ore 17.30.