Per la Velcofin Vicenza a Vigarano arriva la “tripla” vincente

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Una Velcofin Interlocks Vicenza solida e quadrata vince a Vigarano per 55-74 e conquista la terza vittoria di fila, un successo che proietta momentaneamente la squadra al settimo posto, scavalcando di una lunghezza Ragusa (impegnata in trasferta a Civitanova).

Bella prestazione corale di Vicenza, che prende il largo nel secondo quarto e nella ripresa gestisce, rischiando il meno possibile, vincendo bene la battaglia a rimbalzo (44-32) e tirando bene dalla lunga distanza (8/21). Tava infila 20 punti, Cecili e Pellegrini ne aggiungono 18 e 15 e certificano un successo di squadra ampiamente meritato.

Nelle primissime battute del match Vigarano mette la testa avanti: un gioco da tre punti di Zietara dà il 5-2 alle emiliane, ma la Velcofin risponde con veemenza. La squadra di Zara infatti ribatte con un 12-0 di parziale ispirato da Tava e Pellegrini che subito mette le beriche avanti di 9. Valensin si prende in carico di rimontare per le sue, ma il quarto si chiude comunque con Vicenza che conduce 12-18.

Il momento migliore della formazione di casa arriva nel secondo quarto quando Nikolova scalda la mano

dalla distanza. Una serie di triple permette alle emiliane di tornare prima a -2, poi di impattare a quota 26. Vicenza però non lascia che l’inerzia prenda la via dell’Emilia e trova subito il nuovo vantaggio con una bomba di Cecili: è l’inizio di un parziale di 15-2 per la Velcofin, in cui tutti i punti della squadra biancorossa sono segnati dalla play e da Tava. All’intervallo lungo il tabellone recita 28-41.

Nel terzo quarto, dopo che Tava ritocca nuovamente il massimo vantaggio a +15 (28-43), Vigarano ci prova con il cuore, cercando le giocate di Valensin e Grassia, senza però riuscire a produrre una rimonta consistente. Il distacco rientra fino a -8 (40-48), prima che Nespoli e Assentato sigillino il parziale sul 42-53.

La Velcofin vola via definitivamente nell’ultima frazione, quando ancora Cecili e Pellegrini mandano, praticamente in anticipo di 6 minuti e mezzo, i titoli di coda sulla sfida, con il distacco che arriva a 22 (42-64). Nel finale Vigarano cerca di rimontare con orgoglio e alla fine la partita termina 55-74.

Una bella vittoria, da squadra solida e compatta, coesa verso l’obiettivo. Fanno tre in fila per Vicenza e in generale cinque nelle ultime sei, con l’unico scivolone rappresentato dal ko rimediato a Treviso. Ora, con la consapevolezza di essere entrate nella fase calda della stagione, le ragazze della Velcofin Interlocks Vicenza si devono preparare al meglio per la prossima sfida: il match di sabato 1° febbraio contro Matelica può indirizzare ulteriormente il percorso delle biancorosse.

Si gioca al PalaLupe di San Martino di Lupari alle ore 18, con l’auspicio che sia l’ultima sfida lontano da casa.