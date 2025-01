Dal Lecco Andrea Beghetto in prestito al LR Vicenza fino al 30 giugno

CALCIO SERIE C NOW – Nuovo arrivo in casa del LR Vicenza, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di calciatore Andrea Beghetto, proveniente dal Calcio Lecco 1912 e di proprietà del Pisa Sporting Club. L’esterno sinistro si trasferisce in biancorosso, a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2025.

Beghetto, classe 1994, in questa prima parte di stagione con il Lecco è sceso in campo in 13 occasioni, fornendo un assist.

Vanta 30 presenze in Serie A con le maglie di Genoa e Frosinone con cui aveva conquistato la promozione nella massima serie, oltre a 138 presenze in Serie B con Venezia, Perugia, Alessandria, Pisa, Frosinone e Spal.

Ma soprattutto Andrea é il figlio di Massimo, 122 presenze e 5 gol con il LR Vicenza, e nipote di Giuseppe, ex pistard campione olimpico.