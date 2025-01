Talarico, Rolfini e Zonta per il tris vincente del LR Vicenza con la Pro Patria

Pro Patria – LR Vicenza 0-3

Pro Patria – Rovida; Reggiore, Cavalli, Coccolo (dal 82′ Terrani); Somma (dal 73′ Piran), Nicco (dal 60′ Palazzi), Mallamo, Barlocco; Mehic (dal 60′ Curatolo), Pitou; Beretta (dal 73′ Toci). A disposizione: Pratelli, Renault, Ferrario, Ferri. Allenatore: Colombo

LR Vicenza – Confente; De Col, Cuomo (dal 15′ Laezza), Sandon; Talarico, Carraro (dal 77′ Zonta), Della Latta Costa; Della Morte (dal 77′ Ronaldo); Rolfini (dal 64′ Rauti), Ferrari (dal 64′ Morra). A disposizione: Massolo, Mocanu, Fantoni, Vescovi, Mogentale, Capone. Allenatore: Vecchi

Marcatori: 24′ Talarico, 45’+2′ Rolfini, 87′ Zonta

Arbitro: Marco Di Loreto di Terni; assistenti: Rastelli di Ostia Lido e Lauri di Gubbio; quarto ufficiale: D’Andria di Nocera Inferiore

Ammoniti: Ferrari (LRV), Cavalli (PP), Beretta (PP), Laezza (LRV), Coccolo (PP)

Note: pioggia leggera, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Dopo le due partite casalinghe consecutive trasferta sul campo della Pro Patria per il LR Vicenza.

La novità di giornata é il ritorno in attacco dal 1’ di Franco Ferrari. I biancorossi perdono però dopo un quarto d’ora Cuomo per infortunio: al suo posto in difesa Laezza.

Al 24’ il vantaggio con un gran gol dalla distanza di Talarico, al suo secondo centro in campionato.

Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio grazie ad un’altra bellissima conclusione da fuori di Alex Rolfini, che conferma così il suo straordinario momento di forma. E sullo 0-2 si va al riposo.