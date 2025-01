La Rangers Pallanuoto Vicenza cavalca l’Onda Blu in vista del big-match a Torino

Ondablu Dalmine – Rangers Pallanuoto Vicenza 10-11 (4-4, 1-1, 1-3, 4-3)

Ancora un successo in questo inizio campionato che vede il Vicenza a punteggio pieno con 4 vittorie in 4 incontri.

Impegno non banale per la Rangers che, priva del capitano Luca Simioni e del giovane Carlo Embrinati, affrontava la trasferta contro la neopromossa Ondablu Dalmine, squadra ricca di ottimi giovani che sarà in grado di prendersi belle soddisfazioni e che a inizio campionato aveva sfiorato l’impresa in casa della capolista NC Monza.

Il primo tempo si concludeva in equilibrio 4-4 con Ondablu brava ad approfittare di un rigore e di tre situazioni di uomo in più su 4 e con Vicenza che, dopo lo svantaggio iniziale, mostrava ottimo gioco senza però riuscire a realizzare il break.

Nel secondo tempo coach Mirco Dal Bosco confermava la difesa pressing con cui aveva iniziato l’incontro mettendo in crisi l’attacco bergamasco, ma i vicentini non riuscivano a concretizzare le numerose occasioni, anche per gli ottimi interventi del portiere Tonini, così una distrazione difensiva a 11 secondi dalla fine portava al cambio di campo sul 5-5.

L’inizio del terzo tempo vedeva il primo break della partita con due gol di Scocchi che portavano Vicenza sul 7-5 e, poi, sull’8-6.

Inizio del quarto tempo con gol bergamasco cui rispondeva Marco Zanovello, che da 7 metri disegnava il grafico di una perfetta parabola che il portiere avversario poteva solo ammirare. Subito dopo, in occasione di una doppia espulsione abbastanza dubbia, l’Ondablu si riportava sull’ 8-10, ma soprattutto Vicenza perdeva lo stesso Zanovello per limite di 3 falli.

Il gol di Rudi Marotta a 2’58” dalla sirena dava l’impressione che la partita fosse chiusa, invece in pochi secondi i bergamaschi accorciavano le distanze sul 9-11 grazie al terzo rigore a loro favore.

La Rangers non riusciva a sfruttare l’ultima occasione di superiorità e, a un minuto dalla fine, con un tiro forzato non sapeva gestire il tempo subendo subito il gol del 10-11, aprendo una nuova partita di 50 secondi. A 10 dalla sirena Ondablu aveva l’occasione di un’ulteriore superiorità numerica sventata da un fantastico recupero difensivo di Luca Parolin.

Ora per il Vicenza tre incontri contro le prime del girone (trasferta a Torino, Bologna in casa e gara a Monza) con cui sarà possibile capire se i 12 punti raccolti sono punti salvezza o qualcosa di più.

I marcatori berici: Scocchi e Gonzato 3, Marotta, Tomasella, Gonzato, Zanovello, Parolin e Meneghini

Classifica: Rangers PN Vicenza, Acquatica Torino, NC Monza 12 Punti, RN Bologna 9, Bergamo 6, a CUS Milano, Ondablu e Plebiscito 3 punti, Fond. Bentegodi VR e Mestrina 0.

La foto di copertina é di Giulia Corna