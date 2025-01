Domenica per la Rangers Rugby Vicenza la sfida ai campioni d’Italia del Petrarca

RUGBY SERIE A ELITE – Primo impegno di campionato del 2025 per la Rangers Vicenza che torna alla Rugby Arena per affrontare i campioni in carica del Petrarca. Vicenza in campo con Zaridze estremo, completano il triangolo allargato Foroncelli e Bordin, inedita la coppia di centri con Capraro e Sanchez-Valarolo, così come è nuova la mediana con l’esordio in campionato di Joubert all’apertura affiancato da Panunzi mediani di mischia. Capitan Roura torna numero otto data l’assenza per squalifica di Vunisa, Trambaiolo e Gomez i flanker, Nowlan e Riedo le due seconde mentre confermata la prima linea con Avila-Recio e Zago piloni e Chimenti-Borrell tallonatore.

Così coach Andrea Cavinato alla vigilia del match: “Non vediamo l’ora di confrontarci con i campioni d’Italia del Petrarca, che anche quest’anno stanno dimostrando tantissima qualità e potenza. Noi andiamo in campo con tanto entusiasmo per fare la nostra miglior partita, come ogni weekend.”

Rangers Rugby Vicenza:

Sebastien Zaridze; Paul Marie Foroncelli, Fidel Sanchez-Valarolo, Marco Capraro, Nicholas Bordin; Matt Joubert, Matteo Panunzi; Conrado Roura ©, Federico Trambaiolo, Luciano Gomez; Tom Nowlan, Giacomo Riedo; Facundo Avila-Recio, Tomas Chimenti-Borrell, Niccolò Zago.

A disposizione: Cherif Traore’, Filippo Franchetti, Riccardo Genovese, Tomas Eschoyez, Giovanni Carlo Tonello, Tommaso Pozzobon, Octavio Gelos, Guido Luca Pirruccio.

Allenatori: Andrea Cavinato, Francesco Minto.

Dirigerà l’incontro il signor Alberto Favaro di Venezia, assistito da Riccardo Bonato e Dario Merli, TMO Stefano Penne’.