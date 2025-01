Il LR Vicenza saluta Luca Zamparo: prolungamento di contratto per Giuliano Laezza

CALCIO SERIE C NOW – Partenze e conferme per il mercato del LR Vicenza. Luca Zamparo è stato ceduto alla Torres, a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2026.

Zamparo, attaccante classe 1994, in questa prima parte di stagione, aveva collezionato 19 presenze, con 2 reti e 3 assist.

Prolungamento di contratto, invece, per Giuliano Laezza, che vestirà la maglia biancorossa sino al 30 giugno 2026!

Laezza, difensore classe 1993, dalla scorsa stagione a Vicenza, ha totalizzato 55 presenze, tra campionato e coppa, siglando una rete.