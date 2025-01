La Civitus Vicenza mercoledì saluta il palasport di Dueville contro la Tav Treviglio Brianza

BASKET SERIE B NAZIONALE – Primo turno infrasettimanale del girone di ritorno per la Civitus Vicenza che mercoledì sera alle 20.30 ospiterà la Tav Treviglio Brianza, seconda in classifica.

Sarà l’ultima gara interna giocata al palasport di Dueville, dopo la conclusione dei lunghi lavori al palasport di via Goldoni che hanno riguardato parquet, riscaldamento, tetto e sistema antincendio, portando così la capienza dello storico palazzetto cittadino a 1624 posti a sedere.

La Civitus arriva al match sull’onda del successo in trasferta a Desio, giunto dopo due mesi di digiuno, mentre tra le mura amiche Vicenza ha chiuso il girone d’andata con sole due sconfitte di misura (Desio e Fidenza). La squadra allenata da Villa, invece, finora ha perso solo quattro incontri in stagione e battuto per 94-82 la Virtus Imola nell’ultimo turno. Al PalaFacchetti all’andata un ultimo quarto da soli 5 punti messi a referto aveva condannato la squadra di Ghirelli alla sconfitta per 84-61.

Una formazione quella brianzola che segna proprio 84.6 di media trascinata dal trio Marcius, Abega e Vecchiola e da un roster profondo in ogni zona del campo. Ci sarà bisogno del massimo supporto del pubblico vicentino per firmare l’impresa e salutare nel migliore dei modi la “casa” di Dueville che per quattro mesi, nonostante le tante difficoltà logistiche, ha dato grandi soddisfazioni ai colori biancorossi.

Prossimo turno (21^ giornata, seconda di ritorno)

15/01/2025 20:00 Virtus Ragusa-Rucker San Vendemiano

15/01/2025 20:30 Bakery Basket Piacenza-Logiman Pall. Crema

15/01/2025 20:30 Blacks Faenza-LuxArm Lumezzane

15/01/2025 20:30 Civitus Pallacanestro Vicenza-TAV Treviglio Brianza Basket

15/01/2025 20:30 Neupharma Virtus Imola-Gemini Mestre

15/01/2025 20:30 SAE Scientifica Legnano-Moncada Energy Agrigento

15/01/2025 20:30 Novipiù Monferrato Basket-Rimadesio Desio

15/01/2025 20:45 Infodrive Capo d’Orlando-UP Andrea Costa Imola

15/01/2025 21:00 Foppiani Fulgor Fidenza-Fiorenzuola Bees

16/01/2025 20:30 AZ Pneumatica Robur Saronno-Paffoni Fulgor Basket Omegna

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS