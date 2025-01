Ripresa di campionato amara per la Volksbank Vicenza Volley sconfitta a Castelfranco

PALLAVOLO SERIE B FEMMINILE – – Ripresa di campionato amara per la Volksbank Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile, con le beriche battute in tre set a Castelfranco Veneto per mano dell’Azimut Giorgione. Come nella scorsa stagione, il campo castellano si conferma ostico e indigesto, con la squadra di Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari (seconda forza del girone C anche dopo questo ko) che incassa la terza sconfitta stagionale, scivolando ora a -5 dalla capolista Bologna che ieri ha superato anche il difficile esame a Riccione (1-3).

La battuta dell’Azimut ha messo in difficoltà la ricezione biancorossa, limitando poi di conseguenza il rendimento in attacco, fondamentale dove si è visto un gap tra le due squadre. A Vicenza non sono bastati gli 11 punti della schiacciatrice Nicole Ianeselli e i 10 della centrale Martina Pegoraro (4 muri). Sette, invece, i punti all’esordio per il martello Martina Ghezzi, arrivata nella sosta a dar man forte alla Volksbank. Nella metà campo berica, un po’ di rammarico per il secondo set, perso ai vantaggi e che avrebbe potuto riaprire il discorso.

“L’Azimut – commenta Pierantonio Cappellari, vice allenatore di Vicenza – è una squadra dal grande potenziale che finora ha faticato a trovare un gioco d’insieme, ma probabilmente ha disputato la sua miglior partita. Abbiamo sofferto il loro servizio e questo ci ha messo in difficoltà nel cambiopalla, non riuscendo a sfruttare i nostri attaccanti. Non so se lo stop legato alle festività natalizie possa aver inciso sul risultato, però di certo la squadra non è stata ordinata in campo come di consueto. Non c’è comunque da preoccuparsi, un passo falso capita a tutti. In settimana riguarderemo la partita per capire cosa non è funzionato e su quello lavoreremo”.

Sabato alle 18 altro duello importante in arrivo ospitando Riccione: il match segnerà il ritorno al palazzetto cittadino di via Goldoni dopo il termine dei lavori di riqualificazione.

AZIMUT GIORGIONE-VOLKSBANK VICENZA VOLLEY 3-0

(25-21, 28-26, 25-19)

AZIMUT GIORGIONE: Coba 1, Galbero 17, Zamprogno 1, Bellini 16, Rizzo 11, Pomili 8, Fantini (L), Ganzer, Facchinato 2, Vendramini. N.e.: Rettore, Bartolomei, Bardaro (L). All.: Busato

VOLKSBANK VICENZA VOLLEY: Spinello 1, Ianeselli 11, Pegoraro 10, Digonzelli 4, Boninsegna 4, Anello 6, Morra (L), Ghezzi 7, Sesenna 1, Bauce. N.e.: Moretto, Roviaro. All.: Cavallaro

ARBITRI: Dandolo e Falomo

NOTE: durata set: 28’, 35’, 26’ per un totale di 1 ora e 29 minuti di gioco

Azimut Giorgione: battute sbagliate 11, ace 6, ricezione positiva 52% (perfetta 27%), attacco 39%, muri 5, errori 22

Volksbank Vicenza Volley: battute sbagliate 12, ace 6, ricezione positiva 45% (perfetta 17%), attacco 27%, muri 6, errori 22.



Nelle foto (Azimut Giorgione), la Volksbank Vicenza Volley in campo a Castelfranco Veneto