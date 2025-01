L’influenza non ferma la Velcofin, Umbertide espugnata 44-51

Una Velcofin Interlocks Vicenza decimata dall’influenza tira fuori tutta la sua grinta e, nonostante un roster ridottissimo, espugna Umbertide 44-51 al termine di una partita tirata e combattuta. Pur prive di Vitari, Assentato e Cecili, le biancorosse tirano fuori tutto il loro carattere e tornano dall’Umbria non solo con i due punti, ma anche avendo ribaltato lo scontro diretto con le umbre. Una Pellegrini in forma smagliante chiude con 21 punti; Tava, in campo per tutti e 40 i minuti, ne aggiunge 15.

Come detto, Vicenza arriva in Umbria priva di diverse giocatrici: Vitari, Assentato e Cecilli sono state tutte fermate da un’influenza molto debilitante che le ha costrette a rimanere in Veneto per la trasferta. Zara, dovendo fare di necessità virtù, oltre a Valente convoca quindi anche Pavoni e Gasparotto (quest’ultima alla prima convocazione) e si deve affidare ad un quintetto obbligato con Nespoli, Tava, Mattera, Peserico e Pellegrini, con Mutterle unico vero cambio a disposizione.

Le padrone di casa partono meglio, guidate da Schena e Baldi, e in fretta Umbertide riesce ad accumulare cinque punti di vantaggio (8-3). La reazione berica è affidata a Pellegrini, che timbra da sola un mini-break per la nuova parità; quindi, dalla lunetta, consegna anche il primo vantaggio alla Velcofin (9-10). Umbertide torna avanti subito dopo, ma il quarto si chiude con un bel gioco da tre punti di Mutterle che manda il primo quarto negli annali sul 14-13.

Pellegrini e proprio Mutterle scavano il primo solco significativo per Vicenza con un parziale di 7-0 per iniziare la seconda frazione. Umbertide, forse sorpresa dalla grande capacità delle beriche di restare in panchina, e tramortita da una difesa eroica da parte della Velcofin, sbaglia molte conclusioni e non trova modo di recuperare se non fino al -2 (18-20). Il quarto si chiude comunque con un canestro di Schena che manda al riposo le due squadre separate da un solo possesso (20-23).

Dopo la pausa lunga, sono Tava e Mattera a dare vita ad un nuovo parziale vicentino: un 8-0 con cui la Velcofin attenta alla doppia cifra di vantaggio (22-31), che arriva poco dopo, sempre grazie alla prolificità offensiva delle due lunghe, che spediscono Umbertide fino a 14 punti di distanza (24-38), prima che Hatch e Schena chiudano il parziale sul 28-38.

Paradossalmente, visto lo sforzo profuso dalle ragazze di Zara, nell’ultimo quarto Vicenza non rischia praticamente niente: Tava e Pellegrini allungano fino al massimo vantaggio (+15, 28-43) e da lì in poi le biancorosse amministrano la rimonta umbra e il cronometro. I canestri finali di Baldi servono solo a rendere meno pesante il passivo: il tabellone, al termine dei 40′, dice 44-51.

Due punti pesanti per la Velcofin, sia perché ottenuti contro una diretta avversaria in classifica, sia per la situazione rimaneggiata a cui la squadra arrivava al match in Umbria. Ora, dopo questa vittoria pesante, bisogna subito dare seguito a questa vittoria: sabato pomeriggio, a San Martino di Lupari, arriva un’altra diretta concorrente, l’Alperia Basket Club Bolzano. Vincere potrebbe dare la svolta definitiva verso la metà alta della classifica.

foto di Alice Peserico