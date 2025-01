Alvarinho-show contro il Bassano. Scandianese per la prima volta in Finale di Coppa Italia Femminile

In Serie A2 Breganze e Correggio in fuga, nel Girone B Sarzana si accoda a Castiglione e Matera

Continua la corsa del Trissino in testa alla classifica della Serie A1. Il portoghese Alvarinho firma un’altra quaterna, volando in testa solitaria tra i marcatori a quota 24, trascinando la sua squadra sempre più in vetta. 6-4 il risultato contro Bassano che ha cercato di spegnere i bollenti attaccanti nei primi 15 minuti. Poi è stato un monologo trissinese fino a metà della ripresa, ma in questi 15 minuti circa, ha inanellato sei reti contro due. Alvarinho è stato il protagonista assoluto, aiutato dagli assists di Malagoli. Prima il modenese firma l’1-0 sottoporta, poi aiuta il portoghese a fimare due reti al volo, prima del break di Pozzato. Ma ancora Morais firma il 4-1 prima dell’intervallo. Mendez sottoporta firma il 5-1 poi il tiro di Ivo Silva riesce a riaprire le speranze di rimonta. Ancora un altro tiro al volo di Morais manda ancora in là i giallorossi, ma il break di 0-2 del Bassano dal 6-2 al 6-4 con le reti di Tamborindegui e Pozzato mostra sempre qualche errore di troppo della capolista. Tutta una serie di errori dal dischetto nel finale (3 sbagliati dal Trissino, 1 dal Bassano), permette altri tre punti al team di Sousa, in attesa della sfida di giovedì contro l’Oliveirense. Per il Campionato invece, domenica sarà ospite del Montebello, in una giornata numero 15 caratterizzata da Giovinazzo-Forte e Follonica-Valdagno.

SERIE A FEMMINILE – SCANDIANESE PER LA PRIMA VOLTA IN FINALE DI COPPA ITALIA BATTENDO VALDAGNO

Storica affermazione della Rotellistica Scandianese nel Campionato di Serie A Femminile. La vittoria 4-2 contro il Valdagno, le spalanca le porte per la Finale di Coppa Italia Femminile che giocherà contro la Roller Matera. Una vittoria firmata dalle tre ragazze straniere in forza alle giallonere e dal capitano Anna Berti, nonostante l’assenza di diverse atlete. Nel “neutro” del PalaMadiba, le emiliane pervengono subito sul 2-0 grazie ad un tocco sottomisura ed ad un tiro dalla distanza. Orsato fa rialzare la testa al Valdagno in inferiorità numerica ma dopo pochi secondi si ritrovano ancora sul -2. E’ l’atto decisivo del match perchè anche nella ripresa Valdagno rimane ancorato al risultato con la seconda rete di Orsato, ma non riesce più a superare Teli della Scandianese. Prima Berti, poi De Stefano e quindi i gol decisivi di Yacanto e della new-entry Sarmiento regalano tre punti, il secondo posto in classifica e l’accesso alla Finale di Coppa Italia il 16 Marzo 2025. Nella quinta giornata si è registrata la quarta vittoria della Roller Matera a punti 12, col risultato di 10-2 contro il giovane Viareggio. Le lucane hanno dominato il match con le cinque reti di Lapolla, due di Larissa Lamcchia, una per Taccardi, una per Tarrida ed una per la giovanissima Carlucci. Per le toscane a segno Iannacone e Marquez.

SERIE A2, GIRONE A – BREGANZE E CORREGGIO AVANTI TUTTI E VOLANO A +5

Se per 9 squadre la parola d’ordine è equilibrio, per due squadre l’imperativo è vittoria. Un’altra messa a segno nella serata odierna, 3-2 per il Breganze contro il Thiene e 7-4 della BDL Minimotor Correggio contro la Roller Bassano. In tutti e due i casi l’aversario è rimasto in partita per buona parte del match, ma due figure sono uscite allo scoperto per i tre punti. Nel vicentino il matchwinner è stato l’argentino Facundo Posito con due azioni personali vincenti, mentre nel reggiano è stato il cileno Gabriel Tudela, autore dii una tripletta con tre tiri da fuori area (anche Casari ne ha segnate tre, ndr). Salgno rispettivamente a punti 16 e 14, contro i 9 delle primissime inseguitrici. Alle loro spalle ritorna il Why Sport Valdagno, vincente nel derbyssimo dell’Agno per 8-4, in un derby mai messo in discussione col rinforzo last minute di Piroli (tripletta) dalla prima squadra (doveva andare a Montebello in A1, ndr) e l’assenza tra i trissinesi del bomber Francesco Tognetti (convocato in prima squadra,ndr). I blucelesti comunque rimangono terzi a braccetto col Why Sport. Parlando di prime squadre conquistano punti solo Amatori Modena e Centro Palmer Roller Scandiano. I canarini si impongono di misura a Mirandola per 2-1, mentre i rossoblu realizzano 6-3 sulla pista del Montecchio Precalcino. Il prossimo turno gli occhi sono puntati sulla bagarre dietro alle prime due in classifica: Scandiano-Trissino, Seregno-Valdagno, i match più equilibrati in programma con Correggio riposante Breganze contro Modena.