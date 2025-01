Vicenza Hockey a valanga, Asiago “azzannato” invece dai Tigers

Vicenza Hockey – Edera Trieste 21 – 1

Vicenza Hockey: Olando, Bonsu, Chiamenti, Delfino, Hodge, Centofante, Ederle, Vendrame, Pace, Sebek, Frigo N., Berger, Dal Ben, M. All. Rizzotto

Edera Trieste: Sarlohar, Mattiussi, Vigini, Pittani, Mariotto, Milanese, Delpiano, Pirnar, Romanut, Sindici, Cioccolanti, Cocozza. All. Cocozza

Marcatori: p.t. 16:30 Vendrame (V), 14:50 Dal Ben (V), 10:38 Vendrame (V), 07:40 Frigo N. (V), 07:28 Delfino (V), 06:50 Delfino (V), 02:30 Delfino (V); s.t. 18:06 Dal Ben (V), 17:10 Centofante (V), 17:03 Delfino (V), 15:20 Pace (V), 11:48 Delfino (V), 11:24 Centofante (V), 11:07 Frigo N. (V), 09:58 Cocozza (E), 08:48 Pace (V), 07:54 Frigo N. (V), 07:37 Sebek (V), 04:47 Berger (V), 03:59 Berger (V), 02:41 Vendrame (V), 00:07 Ederle (V).

Arbitri: Mancina, Gallo

Si riprende dopo la pausa natalizia con qualche volto nuovo e qualche rientro in campo che movimenta il campionato. Vicenza, forte dell’arrivo dopo lo stop burocratico di Berger e del ritorno di Hodge, affonda senza pietà in casa l’Edera, con il nuovo acquisto subito in rete, mentre Delfino e Vendrame continuano la loro personale sfida a suon di gol, anche se è difficile trovare il vero mattatore, con Nicola Frigo autore di una tripletta, Dal Ben in stato di grazia e Centofante, Pace, Sebek ed Ederle sul pezzo. Tre punti che mantengono i vicentini sulla scia di Milano, ma che di sicuro mettono paura agli avversari diretti, soprattutto in considerazione del passo falso di Asiago.

Queste le parole di Hodge a fine gara: “È stato bello tornare a giocare con la squadra e ritrovare l’alchimia. C’è un livello che stiamo cercando di raggiungere per conquistare l’obiettivo finale. La cosa più importante è stata fare tutti bene”.

Coralimpianti Tigers – Asiago Vipers 8 – 4

Coralimpianti Tigers: Skrubej, Mocellin M., Monteleone, Leben, Prebil, Angeli Nathan, Angeli Nicholas, Mollica, Savini T., Mocellin L., Kusstatscher, Montenesi, Zenga, Skof, Mainetti, Sassoli. All. Ferjanic

Asiago Vipers: Fracaro, Stella, Campulla L., Campulla F., Corà, Berthod, Vellar, Baù, Lazzari, Rodeghiero, Rossetto, Tessari, Spiller, Belcastro. All. Rigoni

Marcatori: p.t. 19:59 Skof (T), 17:32 Angeli Nicholas (T), 17:28 Prebil (T), 15:18 Campulla F. (A), 02:40 Skof (T), 00:17 Prebil (T), s.t. 17:41 Rossetto (A), 05:39 Mocellin (T), 04:55 Rodeghiero (A), 00:50 Belcastro (A), 00:47 Leben (T), 00:14 Angeli Nicholas (T).

Arbitri: Colcuc, Favero

Non è un mistero che giocare in casa dei Tigers non sia una passeggiata di salute. La formazione triestina ci ha abituato ad ottime prestazioni tra le mura amiche e si è tolta la soddisfazione di lasciare più di qualche vittima illustre. Stavolta, a sorpresa, a cadere sono stati i Vipers, che con questa sconfitta perdono la scia di Vicenza e, pur saldi in terza posizione, vedono allontanarsi le dirette avversarie. Partita vibrante e un po’ nervosa nella quale alla fine a fare la differenza sono le individualità della formazione di casa. Come sempre Asiago non si arrende e prova più volte a rimettere in carreggiata una partita nata male con il doppio vantaggio dei Tigers ad inizio match. Ma non c’è niente da fare, con i padroni di casa che nel finale colpiscono due volte a porta vuota sul tentativo di recupero degli ospiti.

Così a fine gara il presidente Forte: “Tutto quello che poteva girare male… è girato male. Poi noi siamo dei fenomeni nel complicare ulteriormente il tutto. Siamo troppo presuntuosi e, purtroppo, non perdiamo occasione per dimostrarlo nelle scelte e negli atteggiamenti. La partita di sabato, dovessimo rigiocarla altre 100 volte, la perderemmo 99 e se non lo capiamo in fretta non ci sarà più modo di far girare la stagione.”

CLASSIFICA: HC Milano 32; Vicenza Hockey 30; Asiago Vipers 24; Libertas Hockey Forlì 19; Coralimpianti Tigers 17; Cittadella Hockey 14; Fox Hockey Legnaro 11; Cus Verona Hockey 10; Edera Trieste 8; Old Style Torre Pellicce 0