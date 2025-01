La Rangers Rugby Vicenza saluta la Coppa Italia con la sconfitta con Colorno

RUGBY – La Coppa Italia della Rangers Rugby Vicenza termina con una sconfitta. I vicentini partono forte, sprecano occasioni e consentono a Colorno prima il pareggio e poi il sorpasso. Verso l’ora di gioco i padroni di casa riaprono la gara, ma ancora delle sbavature consentono agli ospiti di controllare il ritorno vicentino per il 26-45 finale.

Nella quinta ed ultima giornata della Coppa Italia, i biancorossi partono bene, dominano possesso e territorio e si portano sul 12-0 con le mete di Filippetto e Bonan: Zaridze aggiunge una trasformazione. Vicenza in questo inizio dominato spreca qualche buona occasione e non riesce ad incrementare il punteggio. Colorno prende le misure e nella seconda parte di frazione pareggia il conto per il 12-12 con due mete, con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti tornano in campo determinati. La retroguardia berica non è delle migliori e gli ospiti in quindici minuti mettono a segno tre mete che scavano il solco. Vicenza reagisce solo quando il punteggio recita 12-31. Roura e compagni attaccano a testa bassa ed obbligano al fallo i colornesi che restano in 14 per il giallo a Van Vuren. Arrivano le marcature di Nowlan e Sanchez-Valarolo che riaprono la gara 26-31. Il restart però vede ancora imprecisi i vicentini che perdono palla e consentono a Colorno di marcare ancora. Nel finale, Vicenza spinge ancora, arrivando a pochi passi dalla meta ma perde l’ovale con un intercetto che porta in meta gli ospiti per il 26-45 finale.

Da segnalare l’esordio in prima squadra di tutti e tre gli Under18 biancorossi, il terza linea Ettore Menon, il pilone Giacomo Pedon e l’utility-back Diego Pierobon, che nel corso del secondo tempo hanno raggiunto questo bel traguardo, trampolino di lancio per altri nuovi successi.

Ora testa al campionato, domenica 19 gennaio alla Rugby Arena arriva il Petrarca per l’ultimo turno del girone di andata, una gara che non ammetterà errori.

Rangers Vicenza – HBS Colorno 26-45 (12-12)

Marcatori: p.t.: 8’ m Filippetto tr Zaridze (7-0); 13’ m Bonan (12-0); 16’ m Corona (12-5); 32’ m Artusio tr Cantoni (12-12); s.t.: 43’ m Nisica tr Cantoni (12-19); 50’ m Corona (12-24); 57’ m Corona tr Cantoni (12-31); 60’ m Nowlan tr Zaridze (19-31); 65’ m Sanchez-Valarolo tr Zaridze (26-31); 70’ m Ferrara tr Hugo (26-38); 76’ m Koffi tr Hugo (26-45).

Rangers Vicenza: Zaridze; Sanchez-Valarolo, Filippetto (40’st Gelos), Pirruccio, Lisciani (72’ Pierobon); Joubert, Pozzobon; Roura ©, Bolzon (54’ Menon), Tonello; Nowlan, Eschoyez (65’ Riedo); Genovese (72’ Pedon), Bonan (45’ Franchetti), Zago (59’ Avila-Recio). A disp: Panunzi. All. Cavinato / Minto

HBS Colorno: Batista; Corona, Abanga (57’ Moore), Pavese ©, Agnelli (59’ Palazzani); Cantoni (65’ Hugo), Artusio; Mordacci (65’ Koffi), Roldan, Cachan-Rojo; Mugnaini, Van Vuren (70’ Ruffolo); Silla (40’st Lastra-Masotti), Nisica (62’ Ferrara), Ascari (51’ Filice). All. Garcia

Arb. Alex Frasson (TV). AA1 Francesco Meschini (MI) AA2 Luca Bisetto (TV)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (VI)

Calciatori: Zaridze (Rangers Vicenza) 3/4; Joubert (Rangers Vicenza) 0/1; Cantoni (Colorno) 3/5, Hugo (Colorno)

Cartellini: 60’ giallo Van Vuren (Colorno)

Note: giornata soleggiata e non troppo fredda, terreno in perfette condizioni, spettatori 300 circa.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1, HBS Colorno 5.

Player of the Match: Aramis Corona (HBS Colorno)

Risultati 5^ Giornata Coppa Italia

Sitav Lyons – Petrarca 7-42 (0-5)

Rangers Vicenza – HBS Colorno 26-45 (1-5)

Classifica Coppa Italia Girone 1

Petrarca 17

Valorugby Emilia 14

HBS Colorno 11

Sitav Lyons 6

Rangers Vicenza 5

Petrarca e Valorugby qualificate alle semifinali di Coppa Italia