Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Albinoleffe decisa nella ripresa da Rolfini e Capone

LR Vicenza – Albinoleffe 2-0

LR Vicenza – Confente; De Col, Leverbe, Cuomo; Talarico (dal 84′ Laezza), Carraro (dal 77′ Ronaldo), Della Latta, Costa; Della Morte (dal 70′ Capone); Rolfini (dal 70′ Rauti), Morra (dal 84′ Ferrari). A disposizione: Gallo, Massolo, Vescovi, Fantoni, Mogentale, Greco. Allenatore: Vecchi

Albinoleffe – Marietta; Boloca, Potop (dal 85′ Giannini), Baroni (dal 90′ Bosia); Borghini, Astrologo (dal 46′ Agostinelli), Fossati, Parlati (dal 62′ Munari), Gusu; Zoma, Mustacchio (dal 62′ Capelli). A disposizione: Facchetti, Taramelli, Zambelli, Ricordi, Ambrosini, Evangelisti, Angeloni. Allenatore: Lopez

Marcatori: 67′ Rolfini, 78′ Capone

Arbitro: Iannello di Messina; assistenti: Aletta di Avellino, Della Mea di Udine; quarto ufficiale: Esposito di Napoli

Ammoniti: Zoma (A), Costa (LRV), Boloca (A), Leverbe (LRV)

Spettatori:

Note: giornata soleggiata ma fredda, terreno in buone condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Seconda partita casalinga del 2025 per il LR Vicenza che al Menti ospita l’Albinoleffe dell’ex capitano Giovanni Lopez a cui viene dedicato uno striscione di ringraziamento.

Inizio subito all’ arrembaggio per i biancorossi, gli stessi che lunedì hanno battuto la Pergolettese eccezion fatta per De Col in difesa e Carraro a centrocampo al posto rispettivamente di Sandon e Zonta.

Intorno al quarto d’ora ue i gol annullati ai padroni di casa di Morra (fuorigioco) e Rolfini (tocco di mano).

Al 26’ ancora Rolfini pericoloso, ma é pronto Marietta alla deviazione. Quindi é Della Latta a non trovare lo specchio della porta.

Bravo nuovamente il portiere ospite a dire di no al diagonale di Della Morte.

Nonostante la pressione e le occasioni il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Inizia la ripresa e sono subito emozioni. Prima ci prova Rolfini, poi sul fronte opposto é Zoma a sfiorare il vantaggio con Mustacchio, altro ex, che reclama un calcio di rigore per una spinta in area.

Al 50’ altro gol annullato a Rolfini dopo che il palo aveva detto di no al colpo di testa di Della Morte, quindi é Morra a calciare a lato quando avrebbe potuto servire Rolfini libero in area.

Ed é Fossati a salvare sulla linea sempre su Rolfini appostato davanti alla porta che sembra stregata.

Ma al 67’ si rompe finalmente l’incantesimo: cross di Costa per Talarico che mette al centro per Rolfini che non sbaglia. 1-0 ed esplode il Menti perché, quasi on contemporanea, arriva il pareggio dell’Arzignano all’Euganeo contro il Padova.

Primi cambi per Vecchi che sostituisce proprio Rolfini e Della Morte per Rauti e Capone. Pochi minuti ed é la traversa a respingere la conclusione di Capone. Quindi Rauti cade in area, ma l’arbitro lascia correre.

Al 78’ arriva il raddoppio: Talarico serve al centro Rauti, la sfera giunge a Capone che insacca in diagonale. 2-0 e primo centro in biancorosso per il n. 20.

Nel finale spazio anche per Ronaldo, Ferrari e Laezza per Carraro, Morra e Talarico.

Strappa applausi Confente su Zoma mentre dall’altra parte Il tentativo di Rauti si spegne a fil di palo.

Dopo 4’ di recupero al Menti finisce 2-0 con i biancorossi che guadagnano due punti in classifica sul Padova in attesa della trasferta di domenica prossima sul campo della Pro Patria: fischio d’inizio alle ore 17.30.