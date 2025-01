Pallacanestro Vicenza 2012 – Civitus torna al successo in trasferta, battuta e superata in classifica Desio!

La Civitus Vicenza sbanca d’autorità il PalaFitLine di Desio e conquista per 69-80 il primo successo del girone di ritorno in trasferta, sprintando nell’ultimo quarto spinta dalle prove maiuscole di Da Campo (top scorer a 17) e Ucles (16 punti e 15 rimbalzi). La squadra di Ghirelli manda cinque giocatori in doppia cifra e alza il muro difensivo nel momento decisivo, dopo essere stata a lungo sotto nel punteggio, anche di 10 punti.

La gara

Desio inizia forte con tanta intensità in difesa e attacco, grazie alle giocate di talento di Cipolla: 13-8 al 5′. Da Campo e Ucles accorciano il divario di potenza, in una aspra battaglia. Tornari scardina lo scacchiere difensivo berico, poi è il solito Cucchiaro sulla prima sirena a mettere la bomba.

I biancorossi sbagliano tanto in attacco contro l’arcigna difesa della Rimadesio, a Nwohuocha vengono fischiati tre falli ed esce. Torgano e Cipolla da lontanissimo portano sul +10 i padroni di casa, ma si accende anche Almansi e Vicenza rimane aggrappata alla partita. Vanin in tap-in e Da Campo in contropiede sigillano il brillante 44-43 della prima metà di gara.

Il 7-0 firmato dal lituano Bartninkas riapre la contesa, la Civitus risponde presente e risponde colpo su colpo. Cipolla commette il quarto fallo: la difesa ospite alza i giri del motore e Da Campo finalizza nell’altra metà campo pareggiando sul 54-54. Cucchiaro dalla lunetta sorpassa sul finire del terzo quarto.

Nell’ultima frazione si alza il muro difensivo di Vicenza, Gasparin e Carr lanciano il +7 ospite, si accendono gli animi sul parquet e fioccano i falli tecnici per l’Aurora che però non molla. Ucles giganteggia sotto canestro, Cipolla esce per falli ed è sanzionato ancora per le proteste.

A tre minuti dal termine è Cucchiaro dall’arco a sigillare il vantaggio in doppia cifra (64-76).

Rimadesio Desio – Civitus Pallacanestro Vicenza 69-80 (23-18, 21-25, 12-15, 13-22)

Rimadesio Desio: Andrea Mazzoleni 14 (4/7, 0/4), Carlo Fumagalli 11 (5/11, 0/2), Marco Torgano 10 (1/3, 2/6), Alessandro Cipolla 10 (3/8, 1/1), Emilis Bartninkas 10 (2/7, 2/4), Stefano Elli 7 (2/2, 1/2), Matteo Tornari 5 (0/2, 1/2), Luca Albique 2 (0/1, 0/0), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0), Daniel alexander Perez 0 (0/0, 0/0), Tommaso Guglielmone 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 34 11 + 23 (Carlo Fumagalli, Alessandro Cipolla 7) – Assist: 17 (Andrea Mazzoleni 7)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Mattia Da campo 17 (5/8, 1/3), Federico Ucles belmonte 16 (5/15, 0/3), Giovanni Gasparin 16 (4/6, 1/3), Gian paolo Almansi 11 (2/6, 1/3), Valerio Cucchiaro 10 (0/1, 2/2), Nicholas Carr 4 (2/4, 0/1), Lorenzo Vanin 4 (2/2, 0/0), Curtis Nwohuocha 2 (1/5, 0/0), Tommaso Marangoni 0 (0/0, 0/1), Alessandro Beggio 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Federico Ucles belmonte 15) – Assist: 20 (Valerio Cucchiaro 7)