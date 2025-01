La Rangers Pallanuoto Vicenza travolge la Mestrina nel derby e si conferma in testa

Rangers Pallanuoto Vicenza – Mestrina Nuoto 15-5 (1-2, 4-2. 6-1, 4-0)

La Rangers Pallanuoto Vicenza risponde alle vittorie di Acquatica Torino e Nuoto Club Monza e mantiene, dopo le prime tre giornate, il primo posto nel girone a punteggio pieno.

La sosta natalizia aveva portato in dono qualche timore legato all’impossibilità di allenarsi, a causa della chiusura forzata dell’impianto di viale Ferrarin, che aveva costretto i ragazzi di Mirco Dal Bosco a “migrare” alla ricerca della possibilità di svolgere qualche allenamento e test amichevoli prima della ripresa, ma la buona prestazione di sabato mantiene vive le ambizioni vicentine

Il risultato della partita, disputata tra due squadre che ben si conoscono e che periodicamente si affrontano per amichevoli di allenamento, non rispecchia appieno l’andamento dell’incontro.

Nei primi due tempi la sfida è stata equilibrata con un Vicenza che non riusciva a realizzare quanto ben costruito e con il Mestre, di cui erano ben note alcune individualità molto pericolose, capace di aggiudicarsi il primo parziale e di stare a ruota fino al quarto minuto del terzo tempo quando il risultato era ancora di 5-4 per i padroni di casa.

Solo nella seconda parte del terzo parziale la Rangers è riuscita a buttare in acqua quella qualità di gioco fatta vedere nei primi incontri e, anche grazie alla sapiente alternanza di tutti i giocatori da parte di coach Mirco Dal Bosco, ha piazzato un parziale di 6-1 che di fatto ha segnato il match.

Il quarto tempo, chiuso con un 4-0, dava spazio ad alcune belle giocate del Vicenza con un Mestre che dava l’impressione di non avere la forza di provare a ricucire lo strappo.

Ottima la prestazione di tutti i vicentini con Matteo Scocchi mattatore della giornata con 5 reti e con realizzazioni anche di Marotta, Santolin e Tomasella 2, Gonzato, Meneghini, Parolin e Zanovello 1.

Il campionato è solo all’inizio e coach Dal Bosco è ben consapevole che l’avventura va vissuta alla giornata, senza soffermarsi sulla classifica, guardando con la massima attenzione alle due prossima trasferte a Monza con la giovane ma agguerrita Ondablu Dalmine e poi a Torino per il primo scontro al vertice con Acquatica.

Nella terza giornata da rilevare il perentorio successo della neopromossa RN Bologna e la prima vittoria del Plebiscito Padova mentre la classifica è chiusa dalle altre due venete, Mestre e Verona, purtroppo ancora ferme a zero punti.

Classifica: Rangers Pallanuoto Vicenza, Acquatica Torino, CN Monza 9, RN Bologna 6, Ondablu Dalmine, Plebiscito Padova, CUS Milano 3. Bentegodi Verona Mestrina Nuoto 0.