Valeria Bauce spinge Volksbank Vicenza Volley verso la trasferta di Castelfranco

PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE – Ripartirà dalla trasferta domenicale di Castelfranco Veneto il cammino in B1 femminile della Volksbank Vicenza Volley, di scena alle 17.30 in casa dell’Azimut Giorgione nel primo impegno targato 2025 nel girone C.

Le beriche riprendono il cammino forti di un’ottima prima parte di stagione che ha regalato il secondo posto con 26 punti, a -2 dalla capolista Vbt Bologna, attesa dal difficile scontro diretto di sabato a Riccione (terza forza del campionato).

A fare il punto della situazione in casa biancorossa è Valeria Bauce, palleggiatrice vicentina al secondo anno in B1 nel roster allenato da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari.

“La sosta ci voleva – le sue parole – ci ha dato un po’ di ossigeno e siamo ritornate più cariche di prima. Peccato per l’ultimo test a Ripalta Cremasca (sconfitta per 3-1), dove hanno pesato i tanti errori nostri, ma siamo tornate a casa con la consapevolezza che possiamo fare noi la differenza, sempre con il rispetto dei nostri avversari. Con il nuovo anno in gruppo è arrivata la schiacciatrice Martina Ghezzi, un buon innesto che ci permette anche di alzare il livello di gioco negli allenamenti essendo ora in 12 in rosa, mentre prima in 11 una mano preziosa arrivava dagli sparring”.

Ora sotto con l’Azimut Giorgione, nona in classifica con 15 punti. “Questa trasferta ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca nella scorsa stagione, dove di fatto non eravamo scese in campo. Loro adesso sono una squadra completamente diversa, ma lo siamo anche noi: c’è più intesa, anche più consapevolezza e andremo a Castelfranco per cercare di far bene a prescindere dal campo ostico e dall’avversario. Se vogliamo stare in alto in un campionato di questo livello e così equilibrato, non possiamo permetterci passi falsi; bisogna entrare in campo e spingere al 110%”.

Infine, Valeria conclude.”E’ il mio secondo anno in B1 e a Vicenza, una stagione sicuramente diversa dalla scorsa: sono ripartita con più consapevolezza nei miei mezzi e mi rendo conto – anche con il confronto con le varie squadre – che posso starci bene anch’io in questa categoria. Tornassi indietro, forse avrei fatto prima questo salto dalla B2 alla B1. La cosa importante è vivere il presente, cerco di essere utile alla squadra quando vengo chiamata in causa. Un po’ mi manca il campo, ma sono assolutamente consapevole di aver davanti nel mio ruolo una giocatrice come Natasha Spinello, che stimo tanto e lei lo sa”.



Nella foto Daniele Marangoni: Valeria Bauce, palleggiatrice della Volksbank Vicenza Volley