La Civitus Vicenza sabato sera in casa dell’Aurora per tornare al successo in trasferta

BASKET SERIE B NAZIONALE – Prima gara del girone di ritorno e seconda trasferta consecutiva per la Civitus Vicenza impegnata sabato sera alle ore 20.30 nel capiente Pala BancoDesio (casa anche di Cantù in A2) contro l’Aurora Rimadesio. Le due squadre sono appaiate in classifica, con un ruolino di marcia di 9 successi e 10 sconfitte al termine del girone d’andata, ma Desio arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima di 19 punti a Imola e le due precedenti proprio sul parquet di casa.

Occasione ghiotta perciò per la Civitus, in questo campionato di B Nazionale Old Wild West che si fermerà solo nel primo weekend di marzo per le Final Four di Coppa Italia LNP, alle quali sono ammesse le prime due squadre di ciascun girone al termine della fase di andata (sotto la classifica completa).

L’Aurora sarà ancora priva degli infortunati Perez e Chiumenti: proprio il lungo vicentino all’andata sigillò l’81-83 finale a Dueville prendendo il rimbalzo in attacco a due secondi dalla fine e segnando il canestro della vittoria. Il tecnico berico Ghirelli tornerà nella “sua” Desio, dove ha allenato per tre stagioni e mezzo in prima squadra e in precedenza con diversi successi nel settore giovanile.

La Rimadesio dopo un inizio sfavillante è calata negli ultimi mesi, ma nell’ultima gara vinta è riuscita, nonostante gli infortuni, a sbancare la Prealpi Sanbiagio Arena per 70-72 battendo la lanciatissima Rucker San Vendemiano.

Per la Civitus ci sarà da riscattare la sconfitta 91-81 patita contro la penultima in classifica Crema, in serata di grazia la scorsa domenica con più del 60% al tiro e in risalita dopo gli arrivi sul mercato. Vicenza che nel girone d’andata è riuscita a portare a casa solo due vittorie fuori dalle mura amiche.

Sabato 11 gennaio 2025 ore 20:30

Squadra di casa

RIMADESIO DESIO

Squadra ospite

CIVITUS ALLIANZ VICENZA

Campo di gioco

PALABANCODESIO, Largo Atleti Azzurri d’Italia 20832 DESIO (MB)

1° Arbitro

SECCHIERI DIEGO di VENEZIA (VE)

2° Arbitro

LEGGIERO LUCA di SAN TAMMARO (CE)

11/01/2025 17:00 AZ Pneumatica Robur Saronno-Bakery Basket Piacenza

11/01/2025 20:30 Rimadesio Desio-Civitus Pallacanestro Vicenza

11/01/2025 20:30 TAV Treviglio Brianza Basket-Neupharma Virtus Imola

11/01/2025 20:30 Gemini Mestre-Foppiani Fulgor Fidenza

11/01/2025 21:00 Paffoni Fulgor Basket Omegna-Infodrive Capo d’Orlando

12/01/2025 18:00 Moncada Energy Agrigento-LuxArm Lumezzane

12/01/2025 18:00 Rucker San Vendemiano-Novipiù Monferrato Basket

12/01/2025 18:00 Fiorenzuola Bees-UP Andrea Costa Imola

12/01/2025 18:00 SAE Scientifica Legnano-Logiman Pall. Crema

12/01/2025 18:00 Virtus Ragusa-Blacks Faenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS