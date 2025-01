Coppa Italia: la formazione Rangers Rugby Vicenza per la sfida interna al Colorno

Ecco la probabile formazione biancorossa per l’ultimo turno di Coppa Italia tra Rangers Vicenza e HBS Colorno

Sabato 11 gennaio presso la Rugby Arena di Vicenza, con calcio d’inizio alle ore 14:30, la quinta ed ultima giornata del Girone 1 della Coppa Italia 2024-2025.

Biancorossi in campo con Zaridze ad estremo, Sanchez-Valarolo e Lisciani alle ali, coppia di centri composta da Filippetto e Pirruccio, all’apertura il neo-acquisto Joubert con Pozzobon a mediano di mischia. Torna numero otto il Capitano Roura, Bolzon e Tonello i due flanker, confermata la coppia di seconde con Nowlan ed Eschoyez, in prima linea Bonan tallonatore, Zago e Genovese, all’esordio dal primo minuto, i piloni titolari. Da segnalare tra i giocatori a disposizione, tre atleti dell’Under18 della Rangers Rugby Vicenza: il pilone Giacomo Pedon, la terza linea Ettore Menon e l’utility-back Diego Pierobon.

Il commento del DT della Rangers Rugby Vicenza Fabio Coppo: “Domani affrontiamo Colorno consapevoli del loro valore, una gara per riprendere confidenza col gioco in vista della seconda parte del campionato. Sono molto orgoglioso della convocazione di tre ragazzi della nostra Under18. Significa che il lavoro tecnico della filiera formativa del Rugby Vicenza sta funzionando. Va dato merito ovviamente agli allenatori di categoria, Montenegro e Stanica, grazie al buon lavoro che stanno facendo, ma c’è soprattutto la consapevolezza che oltre alla prima squadra, la società sta investendo nei propri giovani, nella formazione tecnica, tattica e comportamentale dei prospetti di casa, dando loro la possibilità di confrontarsi in un palcoscenico importante del Rugby italiano.”

Dirigerà l’incontro il Sig. Alex Frasson di Treviso, assistito da Francesco Meschini di Milano e Luca Bisetto di Treviso.

Rangers Rugby Vicenza:

Sebastien Zaridze; Fidel Sanchez-Valarolo, Alessandro Filippetto, Guido Luca Pirruccio, Luciano Lisciani; Matt Joubert, Tommaso Pozzobon; Conrado Roura ©, Filippo Bolzon, Giovanni Carlo Tonello; Tomas Eschoyez, Tom Nowlan; Riccardo Genovese, Mattia Bonan, Niccolò Zago.

A disposizione:

Giacomo Pedon, Filippo Franchetti, Facundo Avila-Recio, Giacomo Riedo, Ettore Menon, Matteo Panunzi, Diego Pierobon, Alessandro Ruzza.

Allenatori:

Andrea Cavinato, Francesco Minto.

La Rangers Vicenza è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Matt Joubert, apertura con passaporto italiano in arrivo dal Parabiago.

Matt, nato a Johannesburg in Sudafrica il 13 marzo 2004, si forma presso la King Edwards VII School. A fine 2022 si trasferisce in Italia, approda al Colorno Under19 dove conquista lo scudetto nazionale. Dopo aver recuperato dall’infortunio al ginocchio, ad inizio 2024 viene ingaggiato dal Rugby Parabiago in Serie A, ottenendo la qualificazione in Serie A1. Ad aprile 2024 viene selezionato con la Nazionale Under20 per il ritiro di preparazione in vista dei Mondiali in Sud Africa.

Matt è già a disposizione dello staff del FirstXV biancorosso, pronto a scendere in campo in questa seconda parte di stagione.