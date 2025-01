Asiago sconfitto a Vienna

Niente da fare per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che gioca una partita di grande generosità contro i Vienna Capitals, ma esce sconfitta per 4-2 al termine dei sessanta minuti. Rispetto all’ultima partita, De Bettin recupera Gios e Vallati, ma deve fare a meno di Saracino e Moncada, che all’ultimo è costretto ad alzare bandiera bianca per influenza.



Avvio di partita pirotecnico, che vede i Giallorossi portarsi in vantaggio dopo meno di due minuti con Turnbull, che al secondo tentativo infila il disco tra i gambali di Wraneschitz. Il Vienna impatta la partita al 3′ con Gregoire, che dalla destra fredda Kaarlehto sul primo palo. Una cinquantina di secondi più tardi e i Capitals si portano a condurre con Windhalm, che non lascia scampo al goalie Stellato. I Giallorossi macinano gioco e sfiorano il pari al 6′ con Gennaro, fermato dal gambale del portiere austriaco. A un minuto dal termine occasione per Windhalm, che trova l’opposizione di Kaarlehto. Poco più tardi scatta la penalità per i padroni di casa e l’Asiago ringrazia: disco per Gennaro che da sinistra spara il disco all’incrocio per il pari.



Il secondo tempo si apre con una nitida occasione per i Giallorossi, che vanno al tiro da ottima posizione con Rigoni, ma il suo tiro viene respinto. Al 5′ i padroni di casa si riportano avanti con Preiser, che è il più lesto di tutti a ribadire in rete il disco dopo una parata di Kaarlehto. All’8′ altra buona occasione per i Capitals con Jasper, fermato da un intervento del portiere Stellato. I Giallorossi soffrono maggiormente in questo periodo e al 13′ si salvano grazie a Kaarlehto, che ferma in rapida successione Franklin e Gregoire due volte. Poco più tardi carica alla testa di Franklin ai danni di Porco, che esce sanguinante al volto. Gli arbitri assegnano cinque minuti e penalità partita a Franklin e due minuti a Gennaro, reo di aver reagito violentemente nei confronti di Franklin. In quattro contro quattro buona occasione per Donohue dallo slot, Kaarlehto si oppone. Una volta scattato il powerplay l’Asiago fatica a costruire, ma sullo scadere della penalità ha un’ottima chance per impattare il risultato con Stevan, il cui tiro viene deviato da Wraneschitz. A un minuto dal termine occasione anche per Gennaro, che sotto porta mette a sedere il portiere, ma poi spara fuori.



Nel terzo tempo l’Asiago va a caccia del pari con tutte le sue forze, ma senza Nick Porco, che non è rientrato dopo la botta subita. Al 4′ Turnbull scende molto bene sulla destra e tira ad incrociare, ma il suo tiro si stampa sul palo di sinistra. I Giallorossi continuano a creare in avanti e all’11’ vanno nuovamente vicini al pari con un tiro di Gennaro e il rebound giocato successivamente da Magnabosco, il disco però non vuole entrare. Un minuto più tardi, allora, il Vienna piazza la quinta rete con Bohm, che lasciato libero si inserisce nello slot e mette il disco alle spalle di Kaarlehto. Doccia fredda per l’Asiago, che a fatica e con le ultime energie prova a riaprire il match. A due minuti e mezzo dal termine De Bettin richiama il portiere e si gioca il sei contro cinque, ma gli Stellati non riescono ad affondare il colpo. Finisce così con il risultato di 4-2 per i Capitals.









Formazione Vienna: Wraneschitz (Jones), Preiser, Bohm, Antal, Predan, Gruber, Gregoire, Jasper, Donohue, Kromp, Posch, Raskob, Theirich, Fischer, Dougherty, Franklin, Windhalm, Kirchschlager, Koschek, Heinrich, Cramarossa.

Coach: Fleming.



Formazione Asiago: Kaarlehto (Tomasello), Gios, Misley, Vallati, Ierullo, Stevan, Casetti, Rigoni F., Gennaro, Kaspick, Benetti, Marcazzan, Cairns, Porco, Magnabosco, Turnbull.

Coach: De Bettin.