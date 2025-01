Tennis Comunali Vicenza festeggiato in Comune per il ritorno in A1

TENNIS – Dopo la promozione sul campo, con un prestigioso ritorno in serie A1, l’élite del tennis italiano, Tennis Comunali Vicenza é stato ricevuto a Palazzo Trissino dove il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore allo sport Leone Zilio hanno rivolto il plauso dell’Amministrazione comunale per l’importante risultato ottenuto.

“Un traguardo prestigioso per il team di Tennis Comunali che con impegno e costanza è riuscito a raggiungere un obiettivo di vanto per l’intera città – ha dichiarato l’assessore Zilio – Da appassionato e “malato” di questo sport non posso che essere felice di essere qui, nell’anno d’oro del tennis italiano, in cui i risultati ci hanno portato a vincere tantissimo a livello individuale e di squadra. E adesso anche Vicenza è tra le grandi del tennis e, nel prossimo campionato di A1, potremo ammirare dal vivo i migliori giocatori italiani e quelli del nostro vivaio, che rappresentano la vera forza e la testimonianza di una programmazione del lavoro che è stata portata avanti negli anni”.

A capitanare la squadra il presidente Enrico Zen con una rappresentanza dei giocatori (Giovanni Peruffo, Alessandro Battiston, Simone Fucile e Tommaso Stimamiglio) e dei maestri (Alessandro Buratto, Edoardo Florio e Francesco Polato).

“Un risultato straordinario – commenta il presidente e capitano Enrico Zen – a coronamento di un campionato partito un po’ in sordina, in cui non riuscivamo a vincere le partite che contavano. E, ad un certo punto, la salvezza non sembrava così scontata. Poi la svolta è arrivata nelle ultime giornate e culminata nel successo ottenuto ad Albinea che ci ha aperto le porte dei playoff. La squadra, infatti, aveva preso via via maggiore fiducia. Da lì è partita la nostra scalata, con il 4-3 straordinario ottenuto nel doppio di spareggio a Siracusa e, poi, la combattutissima sfida di andata e ritorno con la Canottieri Casale. I ragazzi sono stati tutti bravissimi perché ognuno ha dato il suo contributo e portato i punti decisivi, in singolare o in doppio, permettendoci di festeggiare il ritorno in serie A1, l’élite del tennis italiano. E’ un lavoro che parte da lontano, che punta sui nostri giovani su cui stiamo investendo, in una struttura che cerchiamo sia sempre migliore. Adesso ci sarà da lavorare duro: proveremo a rinforzare la squadra con un innesto di qualità, che faccia parte del gruppo a tutti gli effetti, ma soprattutto continueremo a far crescere i giovani per restare tra le migliori 16 società d’Italia e disputare un campionato da protagonisti. Poi ci piacerebbe anche migliorare a livello strutturale per essere alla pari di avversarie dotate davvero di impianti di alto livello”.

In Sala degli Stucchi era presente anche Giuseppe Franco Falco, delegato del Coni di Vicenza, a congratularsi con gli atleti: “La promozione è il frutto di un lungo lavoro – ha sottolineato – che ci porta a festeggiare un risultato di prestigio. L’invito è a continuare su questa strada dell’impegno e della tenacia e, come ha detto il sociologo Francesco Alberoni, a provare e a riprovare il gesto atletico con passione. Complimenti ancora!”.

La serie A1 è un orgoglio non solo per il circolo di via Monte Zebio, ma per l’intera città: “Da vicentino non posso che rivolgere un plauso a Tennis Comunali Vicenza – ha dichiarato in una nota il vice presidente della Fitp, Gianni Milan, che non è potuto essere presente oggi in Sala degli Stucchi per precedenti impegni istituzionali – per una promozione che è ancora più importante perché ottenuta grazie ai nostri ragazzi, quelli che sono cresciuti negli anni fino a raggiungere il massimo palcoscenico nazionale. Una scelta che è frutto degli investimenti e del lavoro fatto ogni giorno in campo da parte di una società seria e lungimirante. Un po’ la stessa filosofia seguita dalla Società Tennis Bassano, che purtroppo quest’anno ha dovuto salutare la serie A1 altrimenti nel prossimo campionato avremmo avuto addirittura due squadre del territorio”.

La squadra promossa in A1: Etcheverry Tomas Martin (classifica 1.2), Claverie Lorenzo Rafael (2.2), Tirante Thiago Augustin (1.7), Ministro Elias Gastao Josè (2.1), Bedene Aljaz (2.2), Bosio Gabriele (2.2), Peruffo Giovanni (2.3), Dal Santo Tommaso (2.3), Battiston Alessandro (2.4), Bertuzzo Tommaso (2.5), Stimamiglio Tommaso (2.6), Fucile Simone (2.7), Fucile Massimiliano (2.8), Zen Enrico (3.2).

Capitano è Enrico Zen, vice capitano Sebastian Vazquez.

Risultati

Girone di qualificazione

Tennis Comunali Vicenza – Outline Tennis School Lecce 3-3

Tennis Comunali Vicenza – New Tennis Poseidon 6-0

AT Macerata – Tennis Comunali Vicenza 3-3

Tennis Comunali Vicenza – TC Piazzano Ebano 3-3

Junior Tennis Perugia – Tennis Comunali Vicenza 3-3

CT Albinea – Tennis Comunali Vicenza 2-4

Playoff primo turno

TC Match Ball Siracusa – Tennis Comunali Vicenza 3-4

FINALE PLAYOFF (andata e ritorno)

Tennis Comunali Vicenza – Canottieri Casale 4-2

Canottieri Casale – Tennis Comunali Vicenza 3-3